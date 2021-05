Fördermittel für sechs Schulen in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - - Sechs Fördermittelanträge für Schulen im Landkreis sind vom Land bewilligt worden. Dies teilte Landrätin Angelika Klein (Die Linke) am Montag im Kreisausschuss mit.

Freuen dürfen sich damit das Humboldt-Gymnasium in Hettstedt, das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sangerhausen, die Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz, die Sekundarschulen in Mansfeld und Heinrich Heine in Sangerhausen sowie die Pestalozzischule in Sangerhausen. Insgesamt seien für 13 von 19 Schulen Fördermittelanträge in Höhe von 3,4 Millionen Euro im Rahmen des Programms „Digitalpakt Schule“ gestellt worden.

Neue Servertechnik und Endgeräte im Visier

„Zehn interaktive Displays wurden über die Förderung angeschafft“, sagte Klein. Beamer und weitere interaktive Displays sollen demnächst angeschafft werden. „Die Aufträge für die Netzwerkinstallationen an den beiden Gymnasien sind ausgelöst“, sagte Klein.

Am Gymnasium in Sangerhausen erfolgten bereits „erste Leistungen“. Für die beiden Gymnasien sowie für die Heineschule sei zudem eine Anschaffung und Installation von Servertechnik und von Endgeräte für die digitale Kommunikation geplant.

Anfang des Monates waren bereits rund 750.000 Euro an die beiden Schulstandorte der Berufsbildenden Schulen geflossen, die zur Verbesserung der digitalen Vernetzung und Verkabelung eingesetzt werden.

Kreis soll von insgesamt 4,7 Millionen Euro profitieren

Zudem hatte die Pestalozzischule in Sangerhausen knapp 200.000 Euro für ihre digitale Infrastruktur erhalten. Bei allen drei Schulen sollte außerdem auch das schulische WLAN finanziert sowie digitale Tafeln und mobile Endgeräte für die Schulen beschafft werden.

Insgesamt sind für den Landkreis Förderungen in Höhe von 4,7 Millionen Euro vorgesehen, so Klein. Bis Ende Juni würden auch noch Anträge für die verbleibenden sechs Schulen gestellt, führte sie weiter aus. (mz)