Fast jedes fünfte Wohnhaus in Mansfeld-Südharz von Starkregen bedroht

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Es ging ganz schnell. Innerhalb weniger Minuten rauschte am 31. August vergangenen Jahres über der Sangerhäuser Innenstadt ein gewaltiger Wolkenbruch vom Himmel. So große Regenmengen in so kurzer Zeit konnte die Kanalisation nicht fassen. Schnell standen die untere Bahnhofstraße und die Rudolf-Breitscheid-Straße bis zu 40 Zentimeter hoch unter Wasser. Zwar waren die Regenmengen auch innerhalb von weniger als einer Stunde wieder abgelaufen. Das Ereignis zeigte aber, wie schnell Starkregen zu einem echten Problem werden kann.

