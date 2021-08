Farbattacke auf Wipperliese: Triebwagen mit Graffiti eingesprüht

Das Graffiti an der Wipperliese ist ungefähr 20 Meter lang.

Benndorf/MZ - Die Wipperliese wurde zum Ziel einer Sprayerattacke. Am Samstagmorgen stellte ein Mitarbeiter in Benndorf fest, dass der Triebwagen auf einer Länge von 20 Metern etwa ein Meter hoch mit Graffiti besprüht wurde. Die Sachbeschädigung wurde der Polizei am Samstag gegen 9 Uhr angezeigt. Wenige Stunden davor soll die Wipperliese noch nicht besprüht gewesen sein. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell auf 4.500 Euro.