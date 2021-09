Erstes Sommerfest für junge Leute in Benndorf

Benndorf/MZ - Die Premiere ist geglückt. Das erste Jugendsommerfest unter der Regie von Jugendkoordinatorin Lisa-Marie Fritsche stieg jetzt im Hof der Gewerke in Benndorf. Zur Veranstaltung trat die Band „PaFloMa“ auf. Die Mädchen der Tanzgruppe des Kinderhauses „Tiegel“ in Hettstedt standen zum Sommerfest auch auf der Bühne. „Sie haben sich gefreut, nach langer Zeit wieder einen Auftritt zu haben“, so Fritsche mit Verweis auf die Einschränkungen in der Pandemie.

Die Besucher konnten zudem selbst aktiv werden. Wer Lust und Laune hatte, spielte Tischtennis oder versuchte sich im Knüpfen. „Gut angekommen ist auch eine Fotobox“, wie Fritsche beobachtete. Die Jugendlichen machten Schnappschüsse als Erinnerung an das Sommerfest. Alkoholfreie Cocktails trafen ebenso den Geschmack der jungen Leute auf dem Hof der Gewerke.

Der Veranstaltungsort wurde nicht zufällig gewählt. Auf dem Gelände befindet sich ein Jugendklub, „in dem sich die Kinder außerhalb der Schule treffen können“, so Fritsche. Dienstags und donnerstags ist die Jugendkoordinatorin von 13 bis 17 Uhr vor Ort. Im Klub besteht die Möglichkeit, Tischtennis und Billard zu spielen oder einfach nur zu quatschen.

Die Jugendkoordinatorin versteht sich auch als Ansprechpartnerin bei Problemen, die die jungen Leute bewegen. Weiterhin möchte sie gemeinsam mit den Besuchern des Klubs Ideen für neue Veranstaltungen entwickeln.

Die Jugendkoordinatorin des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz nahm vor kurzem ihre Arbeit in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra auf. Ihre Angebote möchte sie in Zukunft nicht ausschließlich auf Benndorf konzentrieren. Aus Gesprächen mit Bürgermeistern und Gemeindevertretern aus anderen Mitgliedskommunen der Verbandsgemeinde wie beispielsweise Klostermansfeld, Helbra und Blankenheim, weiß Fritsche, dass es auch dort großes Interesse an Aktivitäten für Jugendliche gibt.

Kontakt zur Koordinatorin unter lisa-marie.fritsche@dksb-msh.de oder per Telefon 0163/7 59 51 53