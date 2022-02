Entwurf für den Doppelhaushalt in MSH weist Defizit auf: Worin investiert wird

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Mit seinem ersten Haushaltsentwurf möchte Landrat André Schröder ein Zeichen setzen. Denn erstmals seit 2009 handelt es sich hierbei um einen Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023. Damit kommt der Haushalt zwar im neuen Gewand daher, ausgeglichen wird er dennoch nicht sein. Sowohl für 2022 als auch für 2023 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um rund 59 Millionen Euro. Damit verstößt der Haushalt - wie schon in den vergangenen Jahren - gegen das Kommunalverfassungsgesetz. Allerdings sind hierbei noch nicht die mit wichtigsten die Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage berücksichtigt. Diese betrugen beispielsweise in den Jahren 2020 und 2021 jeweils rund 53 Millionen Euro. Am Mittwoch ist das Papier erstmals im Kreistag von dessen Mitgliedern diskutiert worden.

