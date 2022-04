Durch Corona gebeutelt: Wie der Bundesverband der Unternehmer in Mansfeld-Südharz hilft

Corona hat dem Mittelstand zugesetzt. Wie es in Mansfeld-Südharz aussieht und was der Bundesverband der Unternehmer tun kann.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Der Beauftragte des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) für den Landkreis Mansfeld-Südharz und den Salzlandkreis, Oliver Brunn, ist in dieser Zeit besonders gefordert. Natürlich hat das mit der Coronapandemie zu tun, die der Wirtschaft - auch und besonders in der Region zwischen Südharz und Süßem See - ziemlich schwer zu schaffen macht und gemacht hat. Die Mitteldeutsche Zeitung hat mit dem Wimmelburger unter anderem darüber gesprochen.