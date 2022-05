Drogendeal platzte durch V-Mann der Polizei: Dieses Urteil verkündete das Landgericht

Vor dem Landgericht Halle sind am Donnerstag die Urteile gegen einen 24-jährigen Hettstedter und zwei weitere Angeklagte verkündet worden. Ein Drogengeschäft, an dem die drei Männer beteiligt gewesen sein sollen, war im vergangenen Jahr aufgeflogen, weil der vermeintliche Käufer ein V-Mann der Polizei gewesen ist.

Halle/MZ - Im Prozess gegen einen 24 Jahre alten Hettstedter und zwei weitere Angeklagte, die in ein Drogengeschäft über zehn Kilo Cannabis und 200 Gramm Kokain verwickelt gewesen sein sollen, sind am Landgericht Halle die Urteile verkündet worden. Der Hettstedter wurde am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Dabei ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, damit der 24-Jährige vom Drogenkonsum wegkommen kann. Den Haftbefehl gegen den Mann setzte das Gericht zudem außer Vollzug. Bis das Urteil rechtskräftig ist und der Hettstedter seine Freiheitsstrafe antreten muss, kann er so zunächst zurück zu seiner Familie.