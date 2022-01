Diesmal in Mansfeld: 23. Zigarettenautomat in Mansfeld-Südharz aufgesprengt

Mansfeld/MZ - Die Serie von Automatenaufbrüchen in MSH reißt nicht ab. Zum mittlerweile 23. Mal seit August vergangenen Jahres wurde in der Nacht zu Montag ein Zigarettenautomat aufgesprengt oder aufgebrochen.

Tatort war diesmal die Friedensallee in Mansfeld, in der die Täter Pyrotechnik einsetzten, um den Automaten zu knacken. „Die Täter gelangten an Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe“, teilte Polizeisprecherin Steffi Schwan mit. Außerdem sei Sachschaden entstanden. Zur genauen Höhe gab es allerdings keine Angaben. Ob hinter den Automatenaufbrüchen ein- und dieselben Ganoven stecken, ist noch unklar. So etwas sei zu vermuteten, hieß es von der Polizei.

Allerdings könnten auch Trittbrettfahrer am Werk sein. Die Kripo ermittelt wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung.