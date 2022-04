Diese Hobbyautoren wurden in Hettstedt mit einem Literaturpreis ausgezeichnet

Hettstedt/MZ - „Ich bin wirklich baff. Das war ein Erlebnis von Anfang an bis zum Schluss“, sagte Jochen Tannenberg, nachdem er die Auszeichnung als Gewinner des Literaturwettbewerbes „Karoline von Humboldt“ in den Händen hielt. An jenem Wettbewerb hatte der Gatterstädter im vergangenen Jahr teilgenommen und sich mit 19 anderen Hobbyautoren bei öffentlichen Lesungen gemessen. Tannenberg trat dabei mit seinem Werk „Tod-AG“ an. Einer humorvollen Geschichte über das Leben nach dem Tod, in der ein rücksichtsloser Geschäftsführer im Jenseits für den Tod als Sachbearbeiter tätig ist.