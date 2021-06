Das sind die populärsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2019 aus MSH

Sittendorf - Robert Wagner hatte das letzte Wort. Das, was der Leichtathlet im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung sagte, sprach allen Gästen am Sonnabendnachmittag bei der Auszeichnung der populärsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2019 aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz aus dem Herzen. „Ich bin einfach nur froh, dass die Sportlerehrung jetzt endlich stattgefunden hat. Auch wenn es natürlich in der Mammuthalle in Sangerhausen eine ganz andere Nummer gewesen wäre, war das, was hier im kleinen Kreis abgelaufen ist, doch sehr schön“, so der Ahlsdorfer.

Ehrung der Sportlerinnen und Sportler im kleinen Kreis

Eigentlich sollte die Verkündung von Siegern und Platzierten auf dem Sportlerball im Jahr 2020 in eben jener Mammuthalle über die Bühne gehen. Daraus wurde nichts, Corona sorgte für den Abbruch. Dass es mehr als anderthalb Jahre dauerte, ehe die Ergebnisse veröffentlicht und eine Ehrung in abgespeckter Form stattfinden konnte, nahm Norbert Born auch auf sein Konto. „Ich bitte um Verständnis und um Entschuldigung, dass es so spät geworden ist. Da muss ich auch Asche auf mein Haupt streuen“, so der KSB-Präsident am Sonnabend in seiner Eröffnungsrede der Auszeichnungsveranstaltung in der Jugendherberge in Sittendorf.

KSB-Vizepräsident Manfred Lenz gratuliert Robert Wagner (Foto: Ralf Kandel)

Apropos Veranstaltung: Mit Ausnahme der Fußballerinnen der SG Wolferode/Siebigerode waren am Samstagnachmittag alle Gewinner und die auf den Rängen zwei und drei platzierten Einzelkämpfer und Teams in Sittendorf dabei. Die Freude darüber, dass sie nun endlich die Plaketten und Ehrenurkunden, die ihre herausragenden Leistungen würdigen, in den Händen hielten, war ihnen anzusehen. Einige von ihnen nutzten natürlich auch die Chance, sich mit den Vertretern des KSB-Präsidiums in lockerer Runde zu unterhalten und Informationen und Meinungen auszutauschen.

Optimistischer Blick auf den nächsten Sportlerball

Am Ende bleiben die Hoffnung, dass der optimistische Blick nach vorn, den KSB-Chef Norbert Born in seiner Festansprache ebenfalls warf, in absehbarer Zeit zur Realität wird. „Wir sind jetzt in der Phase, in der sich hoffentlich alles bald wieder öffnet und der Sport wieder zur Normalität zurückkehren kann.“ Und natürlich die Erinnerung an eine nicht alltägliche Veranstaltung, die in der Jugendherberge in Sittendorf nicht zuletzt auch dank der Initiative der Gastgeber durchaus rundum gelungen war.

Der lokale Fernsehsender „Punktum“ war ebenfalls vor Ort. (Foto: Ralf Kandel)

Was aber natürlich ebenfalls bleibt, ist die große Hoffnung bei Aktiven und Sportfunktionären, im Jahr 2022 wieder gemeinsam mit vielen Fans, Sponsoren und Vertretern aus der Politik einen Sportlerball in der Sangerhäuser Mammuthalle feiern zu können. (mz)

Ehrung der Besten

In Sittendorf wurden am Sonnabend die populärsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Landkreises Mansfeld-Südharz des Jahres 2019 durch den Kreissportbund geehrt.

Bei den Frauen setzte sich Leichtathletin Steffi Reich von Blau-Weiß Hettstedt durch. Sie verwies Annalena Gürtler, Gewichtheberin beim FAC Sangerhausen, sowie Tischtennisspielerin Luisa Reising auf die nächsten Plätze.

Sportler des Jahres wurde Leichtathlet Robert Wagner vom SSV Ahlsdorf. Ringer Bernd Holzapfel (ASV Sangerhausen) wurde zweiter, Radsportler Uwe Hecht (Eisleben) belegte Rang drei.

Bei den Mannschaften lagen am Ende die Radballer Eric Haedicke und Max Rückschloss vom RSV Sangerhausen vorn. Sie verwiesen die Tischtennis-Damenmannschaft von Alemania Riestedt und die Fußballerinnen der SG Siebigerode/Wolferode auf die Plätze. (rak)