Corona-Lockdown: Welche Auswirkungen der Ausfall des Schwimmunterrichts in MSH hat

Weil stetig Unterricht ausgefallen ist, droht die Schwimmfähigkeit bei vielen Kindern auf der Strecke zu bleiben. Wie die Lage an Grundschulen in MSH ist.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen - Die schlimmste Phase der Pandemie scheint überstanden, doch die Folgen könnten noch länger spürbar sein: Weil aufgrund der Lockdowns seit dem Frühjahr 2020 auch in Mansfeld-Südharz viele Stunden Schwimmunterricht an Schulen ausgefallen sind, lernen deutlich weniger Kinder richtig Schwimmen als sonst üblich. „Die Auswirkungen sind definitiv spürbar“, sagt Holger Friedrich, Geschäftsführer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Sachsen-Anhalt, auf MZ-Nachfrage. „Es sind jetzt schon mehrere tausend Schüler in Sachsen-Anhalt, die in den letzten beiden Jahren kein Schwimmen gelernt haben.“