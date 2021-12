Corona-Jahr Nummer zwei: Welche Bilanz Oliver Brunn vom BVMW zieht

Sangerhausen/Wimmelburg/MZ - Das Jahr 2021 kommt für Oliver Brunn schon einer Achterbahnfahrt gleich. Der Beauftragte des Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft im Landkreis Mansfeld-Südharz und im Salzlandkreis spricht aber trotz Corona-Jahr Nummer zwei davon, dass es „alles in allem gut lief“. Was der Mann, der in Wimmelburg Wurzeln geschlagen hat, damit meint, kann man auf seinem Facebookaccount verfolgen.

Immer, wenn es die Pandemielage irgendwie zuließ, war er unterwegs in Wirtschaftskreisen, um „neue geschäftliche Ansätze“ zu finden. Möglich gewesen wäre natürlich viel mehr, so Brunn. Aber er wolle sich nicht beklagen. Er konnte durch das, was er mit Leidenschaft tut - nämlich netzwerken - viele Unternehmer, die sich bis dahin nicht kannten, zusammenbringen. Nicht aus allen Kontakten entstehe gleich ein neues Wirtschaftsprojekt. Aber allein die Tatsache, dass sich Gleichgesinnte zusammenfinden, die das dann auch immer wieder tun, lasse der Hoffnung Raum, dass auch Neues entsteht.

BVMW-Treffen zum Jahresauftakt verschoben

Brunn ist beispielsweise froh, dass im September im Kloster Helfta ein Treffen der BVMW-Mitglieder stattfinden konnte und daran 50 Leute teilnahmen. Allein der Fakt gehört für ihn im zweiten Pandemiejahr zu einer guten Nachricht. Die andere gute Nachricht: „Auch im Kloster wurden an diesem Tag unter dem Dach des BVMW jede Menge Kontakte geknüpft.“ Er wisse nicht, ob sich aus einem oder ganz und gar mehreren dieser Kontakte eine wirtschaftliche Kooperation entwickle. Er wisse aber sehr genau, dass es mögliche Kooperation unter keinen Umständen ohne das Netzwerken des BVMW geben würde.

Wie es 2022 weitergeht, kann Brunn im Detail nicht sagen. Er wird auf alle Fälle netzwerken und immer wieder versuchen, Unternehmer zusammenzubringen, ihnen aber auch anderweitig zu helfen. Das BVMW-Treffen zum Jahresauftakt ist nicht abgesagt, sondern nur verschoben - es soll nun im März im Novalismuseum Oberwiederstedt stattfinden. Bis dahin wird man auf Oliver Brunns Facebookaccount verfolgen können, mit wem er sich getroffen hat. So soll es einen Termin im Rosarium in Sangerhausen geben. Das eine oder andere wird der „Kümmerer“ aber auch nicht gleich auf Facebook posten. Jedenfalls nicht im Detail. Meistens hat das dann gute Gründe.