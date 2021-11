Corona-Impftermine in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt für die Woche

Sangerhausen/MZ/BL - Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz bei 156,3 (Stand 31. Oktober, 3.23 Uhr). In Sachsen-Anhalt ist dieser Wert nur im Landkreis Salzwedel höher, dort liegt er bei 366,4. Auch für diese Woche kündigt das Landkreis mobile Impftermine an.

Am Montag, 1. November, wird von 9 bis 15 Uhr in der Impfkabine Mammuthalle, in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Sangerhausen, und zu selben Zeit in der Kreisverwaltung, Lindenallee in Eisleben, geimpft. Impfstation am Dienstag, 2. November, ist die Impfkabine in der Sangerhäuser Mammuthalle (9 bis 15 Uhr).

Am Mittwoch, 3. November, wird wieder von 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle geimpft sowie außerdem von 9 bis 15 Uhr in der Kreismusikschule, Markt Hettstedt. Im Real-Markt im Kämmritzer Weg in Hettstedt wird am Donnerstag, 4. November, von 11 bis 17 Uhr geimpft. Und schließlich am Freitag - von 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle und von 11 bis 17 Uhr im Einkaufszentrum „3E“ in der Herner Straße in Eisleben. Geimpft werden nach Angaben der Kreisverwaltung die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie Biontech.