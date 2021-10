Brückenbausanierung in Wippra sorgt für Änderungen im Busverkehr

Sangerhausen/MZ - Wie die Verkehrsgesellschaft Südharz mbH (VGS) mitteilt, sind aufgrund einer Brückenbausanierung in Wippra vom 20. Oktober bis voraussichtlich Oktober kommenden Jahres Fahrplanänderungen auf den Linien VGS-460 (Sangerhausen-Wippra-Hettstedt), VGS-423 (Hettstedt-Wippra-Molmerswende/Harzgerode) und VGS-422 (Hettstedt-Greifenhagen-Wippra) zu beachten.

Fahrgäste müssen sich auf einen geänderten Linienverlauf und geänderte Haltestellen einstellen. So werde beispielsweise bei der VGS-Linie 460 die Haltestelle in Wippra (Ortshaltestelle) im gesamten Sperrzeitraum aufgrund einer größeren Umleitungsstrecke nicht angesteueret. Alternativ werden die Fahrgäste gebeten, die Haltestellen am Bahnhof zu nutzen, teilt das Verkehrsunternehmen weiter dazu mit.

Informationen zu den Fahrplänen gibt es an den örtlichen Aushängen der Haltestellen, auf www.vgs-suedharzlinie.de und www.insa.de sowie unter der zentralen Servicenummer 0391/5 36 31 80.