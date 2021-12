Bildungsangebote im ländlichen Raum: Mansfeld unterstützt die Volkshochschule bei Projekt

Die Tourist-Information in Mansfeld.

Mansfeld/MZ - Die Stadt Mansfeld will der Kreisvolkshochschule einen Raum für ihr Projekt „Erwachsenenbildung im ländlichen Raum“ zur Verfügung stellen. Nach den Worten von Thorsten Oemler, Amtsleiter für Kultur und Soziales, ist dafür ein Raum im Gebäude der Tourist-Information in der Junghuhn-Straße 2 in Mansfeld vorgesehen.

Mit dem Modellprojekt der Kreisvolkshochschule, das das Land finanziell unterstützt, wird das Ziel „Lass’ die Bildung im Dorf!“ verfolgt. Die Einrichtung möchte den Raum in Mansfeld mit entsprechender Technik ausstatten - unter anderem mit einer interaktiven Tafel, so Oemler. Angedacht sind ihm zufolge Kurse unter anderem zur beruflichen Weiterbildung, Gesundheitsförderung sowie Angebote auf dem Gebiet der Kultur oder im Umgang mit Computer- und Tablettechnik.

Umsetzung des Modellprojekts bereits in Wippra und Röblingen

Im nächsten Frühjahr soll es mit den ersten Angeboten losgehen, wie Janine Wenschuh, Fachbereichsleiterin an der Kreisvolkshochschule, auf Anfrage der MZ sagt. Über die konkreten inhaltlichen Pläne soll rechtzeitig informiert werden.

Das Modellprojekt zur Erwachsenenbildung im ländlichen Raum wurde bisher schon in Wippra und Röblingen umgesetzt. Neben der Stadt Mansfeld sollen noch vier weitere Kommunen innerhalb des Landkreises Mansfeld-Südharz einbezogen werden: nämlich die Einheitsgemeinde Stadt Arnstein mit Quenstedt, die Einheitsgemeinde Südharz mit Hayn, die Verbandsgemeinde Goldene Aue mit Edersleben sowie die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra mit Benndorf.

Volkshochschule in Mansfeld-Südharz sucht Dozenten

In diesem Zusammenhang sucht die Kreisvolkshochschule auch noch interessierte Dozenten, die aus den jeweiligen Orten kommen. Wenschuh: „Die Akquise gestaltet sich schwierig.“

Die Stadt Mansfeld begrüßt das Vorhaben der Kreisvolkshochschule vor allem aus zwei Gründen. Mit den künftigen Kursen würden den Einwohnern Bildungsangebote vor Ort unterbreitet, so Oemler. Die Kommune erhofft sich außerdem, dass mit dem Standort das neue Café in der Tourist-Information noch bekannter gemacht wird.

›› Kontakt zur Kreisvolkshochschule per Telefon unter 034604/572407 oder per E-Mail unter janine.wenschuh@vhs-sgh.de