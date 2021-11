Kyffhäuser/MZ - Von den Änderungen im Infektionsschutzgesetz sind unter anderem auch die Kultureinrichtungen betroffen. „Wir haben auch weiterhin geöffnet, aber unter Einhaltung der 2G-Regeln“, sagt Heiko Kolbe, Objektleiter des Kyffhäuser-Denkmals. Das bedeute, dass alle Besucher gegen Corona geimpft oder genesen sein müssten.

Die entsprechenden Impfnachweise oder Genesenennachweise würden an der Kasse kontrolliert. Dort erfasse man außerdem die Kontaktdaten der Besucher zur Nachverfolgung. „Alle Innenräume dürfen zudem nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden“, so der Objektleiter weiter. Museumsführungen könnten derzeit zwar stattfinden, aber lediglich im Außenbereich.

Dennoch Planungen für Veranstaltungen 2022

„In diesem Jahr wurden alle größeren Veranstaltungen am Kyffhäuser-Denkmal leider abgesagt, beispielsweise zuletzt auch das Halloween-Spektakel. Für den Dezember war hier ursprünglich auch ein Weihnachtsmarkt geplant. Dieser wurde aber ebenfalls abgesagt“, erläutert Kolbe. Lediglich ein Konzert der Band „Barbarossa Pipes & Drums“ und das Fest zum Weltkindertag im September hätten stattfinden können. Auch von den ursprünglich insgesamt 27 geplanten Hochzeiten sei in diesem Jahr ein Großteil coronabedingt abgesagt worden.

Man plane dennoch bereits Veranstaltungen für das nächste Jahr, so der Objektleiter. Aufgrund der Corona-Verordnungen sei das Kyffhäuser-Denkmal von November 2020 bis Ende Mai geschlossen gewesen. „Trotz alledem hatten wir in diesem Jahr insgesamt bereits über 100.000 Besucher. Allein im August waren es etwa 28.000 Besucher“, sagt Kolbe.

Besuch des Kyffhäuser-Denkmals nur unter der 2G-Regel

Unter diesen Umständen seien die diesjährigen Besucherzahlen beachtlich, auch wenn das selbst gesetzte Ziel von 130.000 Besuchern damit verfehlt werde. Die Kur und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen, die das Kyffhäuser-Denkmal seit April 2014 betreibt, habe die Besucherzahlen seitdem bis 2020 kontinuierlich steigern können, so Kolbe. Das Denkmal ist zurzeit täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am 24. Dezember bleibt es geschlossen.

Das 81 Meter hohe Kyffhäuser-Denkmal wurde nach den Plänen des Architekten Bruno Schmitz zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. errichtet und am 18. Juni 1896 eingeweiht. Es ist nach dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica das drittgrößte Denkmal Deutschlands.