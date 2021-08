Badeverbot am Stausee in Kelbra aufgehoben

Kelbra/MZ - Das Gesundheitsamt des Landkreises Mansfeld-Südharz hat das Badeverbot am Stausee Kelbra aufgehoben. Eine in dieser Woche erfolgte Probennahme habe eine deutlich geringere Konzentration an Blaualgen als noch in der letzten Woche ergeben, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Die Sichttiefe des Gewässers habe sich deutlich verbessert. Das Wasser des Stausees beinhalte nach wie vor ein Vorkommen an Blaualgen. Deren Konzentration sei aber so gering, dass das seit Anfang August geltende Badeverbot nicht mehr aufrechterhalten werden müsse, heißt es in der Mitteilung.

Am Strandbad Kelbra stünden Hinweisschilder, die zu einem gründlichen Abduschen nach dem Bad im See auffordern. Die Qualität des Seewassers werde auch weiterhin zweimal pro Woche untersucht, damit auf Veränderungen der Wasserqualität reagiert werden könne. Bestimmte Blaualgen (Cyanobakterien) bilden Giftstoffe, die bei den Badenden durch das Verschlucken des Wassers oder langen Hautkontakt Erkrankungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Fieber, Hautreizungen oder allergische Reaktionen hervorrufen können.