Ausstellung zeigt 14 Entwürfe des Architektenwettbewerbs

An der Helme-Talsperre in Kelbra wird ein Kranicherlebniszentrum entstehen. Der Sieger des Architektenwettbewerbs und alle Entwürfe sollen am Freitag öffentlich vorgestellt werden.

Kelbra/Rossla/MZ - Der Sieger dürfte es schon wissen, die Öffentlichkeit noch nicht: An diesem Freitag wird der Preisträger des Architektenwettbewerbs für das geplante Kranicherlebniszentrum am Stausee Kelbra (Mansfeld-Südharz) vorgestellt. Aber nicht nur der Siegerentwurf, sondern alle Entwürfe werden bis zum 28. Februar in den Räumlichkeiten des Biosphärenreservats in Roßla sowie auf der Internetplattform des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt zu sehen sein.