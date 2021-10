Auseinandersetzung mit ihrem Mann - 79-Jährige in Röblingen am See in Klinik gebracht

Röblingen am See/MZ - Nach MZ-Informationen hat eine 79-Jährige am Mittwoch in Röblingen am See ihren 73-jährigen Mann bedroht, von dem sie getrennt lebt. Sie war dermaßen in Rage, dass sie mit einem Hammer auf seine Wohnungstür einschlug. Zahlreiche Polizeikräfte waren vor Ort.

Die Frau musste gefesselt und in eine Spezialklinik gebracht werden. Ein Polizeisprecher bestätigte am Nachmittag den Vorfall, es seien Ermittlungen eingeleitet worden.