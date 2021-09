Ausbildungsbörse in Sangerhausen als Chance für Bewerber

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt: 63 junge Leute, die jetzt eine Ausbildung beginnen wollen, haben noch keine Stelle. Und das, obwohl momentan noch 288 Ausbildungsplätze in Mansfeld-Südharz zu vergeben sind. Das teilt die Sangerhäuser Agentur für Arbeit mit und unterbreitet ein Angebot. Sie lädt an diesem Freitag, 15 bis 18 Uhr, in die Sangerhäuser Agentur für Arbeit zur Ausbildungsbörse ein.

Gute Chancen bei der Lehrstellensuche

„Obwohl die Berufsberater und Berufsberaterinnen in den letzten Wochen vor Ort an den Schulen aktiv waren, konnte die Zeit der Kontaktbeschränkungen nicht aufgeholt werden“, schätzt Agenturchefin Martina Scherer ein. Sie befürchte deshalb, dass erneut Unternehmen bis Ende September keinen Berufsnachwuchs finden könnten. „Leider ist es so, dass jeder fehlende Auszubildende von heute eine fehlende Fachkraft von morgen ist.“

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2020 haben sich 454 Bewerber aus Mansfeld-Südharz für eine Berufsausbildungsstelle bei der Sangerhäuser Agentur gemeldet. Das sind 119 und somit ein Fünftel weniger als vor einem Jahr. Zugleich haben Betriebe und Institutionen 670 Stellen angeboten. Rein rechnerisch kommen also auf einen Bewerber fast anderthalb Ausbildungsstellen. Auf einen momentan noch unversorgten Bewerber kommen sogar rund 4,6 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es diesmal aber weniger unversorgte Bewerber, die noch auf der Suche sind. Und auch die Zahl der offenen Stellen ist diesmal geringer als voriges Jahr um diese Zeit.

Ziel: Besetzung von freien Ausbildungsstellen

Mit der Börse will die Agentur nicht nur die noch offenen Ausbildungsstellen für dieses Jahr präsentieren, sondern auch schon die bereits vorliegenden Stellen für nächstes Jahr vorstellen, sagt Sprecherin Uta Mayer. „Das ist unsere erste Präsenzveranstaltung in der Sangerhäuser Agentur seit anderthalb Jahren.“ Die Berater und Beraterinnen stünden am Freitag unter Einhaltung der Hygienevorschriften für alle Anliegen persönlich zur Verfügung.

Die meisten freien Azubi-Stellen gibt es in übrigens in folgenden Berufen und Bereichen: Verkauf (57), Metallbau und Schweißtechnik (17), Energietechnik (17), Mechatronik (14), Maschinenbau und Betriebstechnik (11), Lebensmittelherstellung (19), Fahrzeugführung im Straßenverkehr (11) sowie Gastronomie (11).