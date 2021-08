Noch viele freie Stellen: Sangerhäuser Arbeitsagentur lädt zur Ausbildungsbörse

Sangerhausen/MZ - Zu einer Ausbildungsbörse unter dem Motto „#AusbildungKlarmachen“ lädt die Sangerhäuser Agentur für Arbeit am Freitag, 3. September, ein. Wie Sprecherin Uta Mayer ankündigt, gibt es im Rahmen der Veranstaltung zahlreiche Informationsmöglichkeiten - und zwar für interessierte junge Leute, die jetzt noch eine Ausbildung beginnen wollen, ebenso für Schüler und Eltern. „Alle sind herzlich willkommen“, betont Mayer. „Es sind noch zahlreiche und auch vielfältige Ausbildungsstellen offen, und wir haben für jeden ein passendes Angebot.“

Die Aktion findet in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Foyer der Agentur in Sangerhausen, Baumschulenweg 1 statt. Als Ansprechpartner stehen sowohl Mitarbeiter der Sangerhäuser Agentur für Arbeit als auch der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer zur Verfügung. Es werde zahlreiche Informationsstände im Foyer geben, ebenso im Berufsinformationszentrum und im Innenhof.

Gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz in Mansfeld-Südharz

Dort könnten sich Interessenten unter anderem über Ausbildungsstellen informieren, die für 2021 noch frei sind, sagt Mayer, aber auch schon über Ausbildungsangebote für das kommende Ausbildungsjahr. Ebenso hilfreich dürfte sein, dass junge Leute Hinweise bekommen, wie sie sich richtig und termingerecht bewerben sollten; dazu gehört unter anderem ein Check von Bewerbungsmappen. Unentschlossene können außerdem erfahren, wie sie für sich den passenden Beruf herausfinden - oder aber auch eine Alternative.

Breiten Raum nehmen laut Mayer Informationen darüber ein, welche Fördermöglichkeiten für Auszubildende in Betracht kommen, beispielsweise ausbildungsbegleitende Hilfen oder die Berufsausbildungsbeihilfe. Martina Scherer, Leiterin der Sangerhäuser Arbeitsagentur, appelliert an alle, die noch eine Stelle suchen: „Derzeit sind noch zahlreiche Ausbildungsstellen für dieses Jahr frei und auch für 2022 haben uns Arbeitgeber ihre Ausbildungsmöglichkeiten schon gemeldet. Die Chancen für eine interessante Berufsausbildung in unserer Region sind sehr gut.“ Deshalb freuten sich die Mitarbeiter der Agentur darauf, viele Gäste zur Ausbildungsbörse persönlich begrüßen zu können.

Bei der Veranstaltung seien die aktuellen Coronavorschriften einzuhalten, merkt Mayer an. Im gesamten Gebäude der Agentur sei ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und die ausgewiesenen Hygiene- und Abstandsregelungen seien zu beachten.