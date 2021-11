Klostermansfeld/MZ - In Klostermansfeld ist am Dienstag eine 40-jährige Frau beim Diebstahl in einem Supermarkt durch Zeugen gestellt worden. Die Frau wollte unter anderem Bekleidung und Tiernahrung mitgehen lassen. Die Polizei wurde eingeschaltet. Die Dame gab das Diebesgut freiwillig zurück, so das Revier. Weitere Ermittlungen laufen.