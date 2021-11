Auf den Spuren der Vergangenheit von Tilleda, dem Kyffhäuser und Wickerode

Unterwegs auf der Seestraße in Tilleda am Kyffhäuser. Die Karte stammt aus der Zeit Ende der 50-er Jahre.

Postkarten könnten viel erzählen - wenn sie sprechen könnten: Auch wenn es nicht mehr so in Mode ist, Postkarten zu schreiben oder zu sammeln. Sie sind ein Zeugnis aus früheren Zeiten. Diesmal haben uns Leser wieder interessante Postkarten zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel aus der Seestraße in Tilleda. Wohin die Fußgänger und der Radfahrer unterwegs sind, das ist freilich nicht bekannt. Allerdings ist bekannt, dass heute der Kyffhäuser-Radweg durch Tilleda führt.

Und von 1915 bis 1966 bestand ein Haltepunkt an der als Kyffhäuser-Kleinbahn bekannten Bahnstrecke Berga-Kelbra–Artern. Bereits zu Beginn des 9. Jahrhunderts wurde Tilleda in einem Erzbischof-Verzeichnis urkundlich erwähnt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt zweifellos das Freilichtmuseum Königspfalz. Eine weitere Postkarte führt uns nach Wickerode, einem Ortsteil der Gemeinde Südharz. Bis 1815 stand Wickerode unter der Oberhoheit des Königreichs Sachsen und gelangte dann an den Regierungsbezirk Merseburg der preußischen Provinz Sachsen.

Das Jadschloss macht einen prächtigen Eindruck. (Foto: Sammlung Ulrich Liebold)

Diese Karte zeigt die Ruine am Kyffhäuser. (Foto: Sammlung Ulrich Liebold)

Ein Blick auf das alte Sangerhausen (Foto: Sammlung Ulrich Liebold)

Ein Blick auf das Wickerode der 70-er Jahre. Nicht alle Gebäude stehen mehr. (Foto: Sammlung Annegret Pfaff)

