Anstrengungen im Nachwuchsbereich tragen beim SV Bräunrode Früchte

Bräunrode/MZ - Der VfB Sangerhausen? Klar. Auch der MSV Eisleben, der FC Hettstedt oder die SG Mansfelder Grund. Alles Hochburgen im Nachwuchsfußball im Landkreis Mansfeld-Südharz. Aber der SV Bräunrode? Zumindest in der Altersklasse D-Junioren ist die „Macht vom Brandholz“, so nennen sich die Bräunröder gern selbst, auf dem besten Wege, zu einer Macht im Landkreis Mansfeld-Südharz zu werden. Die Anstrengungen, die im Verein in Sachen Talente-Gewinnung und Förderung unternommen werden, sind jedenfalls immens.

Nachwuchs für die D-Junioren in Bräunrode

25 Kinder, nicht nur aus Bräunrode, sondern auch aus vielen anderen Ortschaften der Region kommen, sind mittlerweile bei den D-Junioren in Bräunrode am Ball. Neu dazugekommen ist das Team aus Welbsleben. „Für uns ist es wichtig, zusammenzugehen. Im nächsten Jahr wollen wir Großfeld spielen, das hätten beide Vereine allein nicht gepackt“, sagt Chris Liebers vom SV Bräunrode. Es sind nun so viele Kinder zusammen, dass sogar zwei Mannschaften in dieser Altersklasse im Wettspielbetrieb mitmischen. Betreut werden sie, und das dürfte hierzulande wohl einzigartig sein, gleich von sechs Trainern und Übungsleitern.

„Wir hatten keine Probleme, Übungsleiter zu finden. Drei Väter von Kindern machen das, auch drei Spieler unserer ersten Mannschaft“, erzählt Chris Liebers. Er ist einer derjenigen, die sich um die Talente kümmern. Zweimal wöchentlich wird trainiert. Jeweils am Dienstag und Donnerstag und jeweils vor dem Training der Bräunröder Landesklasse-Elf.

Der SV (dunkelrot) spielt bei den D-Junioren um Punkte. (Foto: Ralf Kandel)

Hoffnung für die Männer-Elf

„Da sind jedes Mal mindestens 16 Kinder dabei, manchmal noch mehr. Selbst wenn mal von uns Trainern keiner könnte, würden sich immer noch Eltern finden, die dann einspringen“, berichtet Liebers. Er weiß aber auch von Tiefpunkten zu berichten: „Als die Saison im letzten Jahr wegen Corona abgebrochen wurde und es keine Spiele gab, ist für die Jungs eine Welt zusammengebrochen.“ Umso größer war der Elan, als es im März wieder langsam losging und seit Juni wieder regelmäßig und richtig trainiert werden kann.

Apropos Landesklasse-Team: Viele der Kinder finden die Vorbilder im eigenen Verein. „Wenn wir Heimspiele haben, kommen sie zum Zuschauen und feuern uns an. Das gehört schon ganz einfach dazu“, sagt Chris Liebers. Das Männer-Team ist einer der Gründe, warum sich der Verein vom Brandholz so um den Nachwuchs kümmert. Es wird immer schwieriger, Spieler für die Männer-Elf zu finden. Die Hoffnung, dass einige der Kinder, die jetzt noch im D-Juniorenteam am Ball sind, bei der Stange bleiben und später mal das SV-Trikot im Männerbereich tragen, ist entsprechend groß.

SV Bräunrode hate viele Sponsoren

Ebenso groß ist die Gilde der Unterstützer. „Wir haben viele Sponsoren, die uns helfen. Das ist unheimlich wichtig für unseren Verein, da kann man nur Dankeschön sagen“, macht Liers klar. Unterstützung bekommen die Bräunröder auch bei der Organisation und Durchführung eines Trainingslagers im Sommer. Die Auflage des Jahres 2021 war ein Erfolg. Und das trotz Regenwetters.

Bereits terminiert ist ein solches Trainingslager auch schon für das kommende Jahr. Dann geht es für Kinder und Trainer in den Pfingstferien für eine Woche in die Sportschule nach Osterburg.

Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt steht erst einmal die Punktspielsaison bei den D-Junioren und der dann folgende Wechsel zu den C-Junioren und damit vom Kleinauf das Großfeld im Blickpunkt. „Wir wollen so viel Kindern, wie nur möglich, Spielpraxis geben. Nur so können wir sie bei Laune und beim Fußball halten. Klar wollen wir oben mitspielen. Aber wenn das nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter“, sagt Liebers.

Und hofft natürlich, dass die Jungs alles dazu beitragen, dass der Spruch von der „Macht vom Brandholz“ weiter Bestand hat.