Anmeldungen für Jugendweihe 2022 sind schon möglich

Sangerhausen

- „Viele Eltern sind unsicher“, sagt Geschäftsführerin Anka-Yvonne Schreiber vom Verein Jugendweihe in Gerbstedt. Denn nachdem sie im vorigen Jahr wegen der einsetzenden Coronapandemie die Feierstunden auf den Herbst verschieben musste, war sie sicher, dass es dieses Jahr nicht nötig wäre; nun musste sie die Feiern ebenfalls verschieben.

Doch versprechen könne sie, sagt die Geschäftsführerin, „dass die Jugendweihen in Mansfeld-Südharz im nächsten Jahr auf jeden Fall stattfinden. Voraussichtlich zwischen dem 7. Mai und dem 11. Juni. Die Eltern können ihre Kinder jetzt anmelden.“

Kontakt per E-Mail möglich

Statt der Elternabende, in denen das in den vergangenen Jahrzehnten erfolgte, bietet sie dazu Elternsprechstunden an. Sie finden jeweils von 16 bis 18 Uhr statt, und zwar an jedem ersten und dritten Montag im Monat in Sangerhausen bei der Fahrschule Lenk. An jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat bietet Schreiber ihre Sprechstunden in Eisleben an, ebenfalls bei der Fahrschule Lenk, sowie am ersten und dritten Donnerstag im Monat in Hettstedt bei Motorrad-Schüler.

„Die genauen Orte und Zeiten sind auch auf der Internetseite, bei Facebook oder Instagram zu finden“, sagt Schreiber. Kontakte über die Schulen seien zurzeit nicht möglich: „Die Schulen haben jetzt ganz andere Sorgen. Viele Schulen sind dicht oder haben versetzten Unterricht.“

Hoffen auf Angebote

Ob der Verein den künftigen Teilnehmern wieder Veranstaltungen in den Monaten vor der Feierstunde anbieten kann? Garantieren würde Schreiber das zwar nicht, hofft es aber trotzdem, zumal es inzwischen gute Fortschritte beim Impfen gegen Covid-19 gibt. „Vielleicht ist ja ab Oktober wieder was möglich.“

Denn die Geschäftsführerin weiß aus ihrer fast 30-jährigen Tätigkeit im Jugendweihe-Verein, wie wichtig die gemeinsamen Aktivitäten für die Teilnehmer sind. „Zum Beispiel der Besuch im Fitnessstudio, bei den Fahrschulen, auf dem Polizeirevier oder das Bowlen…“, zählt sie auf. Außerdem lerne sie dadurch die Jugendlichen kennen, was sich auch in ihrer Festrede spiegele. (mz)

Mehr unter: www.jugendweihe-ml.org