Angebote zum Impfen werden in Mansfeld-Südharz ausgebaut

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Impfangebote in Mansfeld-Südharz werden ausgebaut: Ab Freitag, 21. Januar, hat das Impfzentrum in Sangerhausen jetzt immer freitags bis 20 Uhr geöffnet, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Neben den verlängerten Freitagsöffnungszeiten in Sangerhausen baue man die Möglichkeiten zum Impfen an allen drei Standorten im Landkreis weiter aus, so Landrat André Schröder (CDU).

In Hettstedt, Sangerhausen und Eisleben haben die Impfzentren laut Landkreis ab Februar immer dienstags bis 18 Uhr geöffnet. Zudem werde es an jedem ersten Sonnabend im Monat in Sangerhausen die Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen - ebenfalls ab Februar. Auch werde der Landkreis ab Februar ein neues Terminbuchungssystem freischalten. Das neue System sei deutlich übersichtlicher und benutzerfreundlicher, sagt Landrat Schröder weiter dazu.