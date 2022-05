Allstedt gewinnt Rechtsstreit gegen den Bund - Beschwerde noch möglich

Allstedt gewinnt vorm Verwaltungsgericht den Streit um die Zuordnung zweier Grundstücksflächen am Hagenberg und im Rohnetal. Beschwerde noch möglich.

Am Hagenberg in Allstedt sollen Eigenheime entstehen.

Allstedt/MZ - Gewonnen! Im Verfahren gegen den Bund um die Eigentumsrechte an zwei Grundstücken - 52.600 Quadratmeter am Allstedter Hagenberg und 30.000 Quadratmeter im Rohnetal bei Wolferstedt - hat das Verwaltungsgericht Halle jetzt der Stadt Recht gegeben und erklärt, dass die Zuordnung der beiden Flächen an das Land Sachsen-Anhalt rechtswidrig war.