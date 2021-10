Alemania Riestedt feiert den zweiten Erfolg der Saison

Riestedt/MZ - Die Mannschaft von Alemania Riestedt ist in der Tischtennis-Regionalliga der Damen weiter in der Erfolgsspur. Nach dem 6:4-Erfolg zum Auftakt in Biederitz behaupteten sich die Riestedterinnen nun auch im ersten Heimspiel der Serie 6:4 gegen den TSV Schwabhausen III. Damit findet sich Alemania nach zwei Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz wieder. Eine starke Leistung zeigte dabei wieder einmal Luisa Reising, die erneut sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Sarah Uecker ungeschlagen blieb.

In ihren beiden Einzeln lag Sarah Uecker zum Teil aussichtslos mit 0:2 und 1:2 Sätzen hinten, kämpfte sich aber jeweils ins Spiel zurück, drehte die Partien und ging am Ende als Siegerin von der Platte. Auch Lilian Nicodemus steuerte ihren entscheidenden Punkt zum Gewinn bei.

„Das war alles knapp. Die Mannschaft hat eine tolle Leistung abgeliefert. Die Punkte waren wichtig für die Spiele nächste Woche, wenn wir auswärts gegen Wilsdruff und den Leutzscher Füchsen II antreten“, so der Trainer Tim Aschenbrenner.