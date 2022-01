Aktuelle Straßensperrungen in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Mansfeld-Südharz

Nach Angaben der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz müssen Autofahrer in einigen Bereichen mit Behinderungen rechnen beziehungsweise Umleitungen in Kauf nehmen.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Ein Überblick über die Lage in Mansfeld-Südharz. Welche Straßen sind gesperrt und wo gehen die Umleitungen lang?

Vatterode

Die K 2337 zwischen Vatterode und Biesenrode wird bis auf unbestimmte Zeit wegen eines Hangabrutsches voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraßen 2337 und 2338.

Sangerhausen

Wegen einer Baustelle in der Jacobstraße in Sangerhausen gibt es eine Änderung der Verkehrsführung in der Neuehäuser Straße in Sangerhausen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Göpenstraße und Katharinenstraße. Die Einbahnstraßenregelung muss in diesem Abschnitt geändert werden. Ab Mittwoch, 19. Januar, erfolgt die Verkehrsführung entgegengesetzt von der Katharienstraße in Richtung Göpenstraße. Die Änderung wird entsprechend ausgeschildert.

Wimmelburg

Die Landesstraße 225 zwischen Wolferode und Wimmelburg ist wegen eines Erdfalls vorübergehend und auf unbestimmte Zeit weiterhin voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraße 151 nach Eisleben und die Landesstraße 224 nach Wolferode umgeleitet.

Breitenstein

Die L 236 wird zwischen Ortsausgang Breitenstein und Friedrichshöhe bis 28. Februar voll gesperrt. Grund ist der Neubau einer Verbindungsleitung. Der Verkehr wird über die L 235 und die B 242 umgeleitet.

Die Landesstraße 236 ist für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt. Grund sind Einschränkungen nach Absenkungen der Fahrbahn. Ein Ersatzneubau erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022. Umleitung des Verkehrs über die Bundesstraße 242 bis Harzgerode, weiter über die L 235 bis zum Auerberg und die L 236 bis Breitenstein.

Leinemühle

Bis 26. Juni 2022 ist die L 230 wegen eines Brückenneubaus voll gesperrt. Umleitung über die L 228 Stangerode, die L 229 Welbsleben und die L 230 Ermsleben.

Aseleben

Die L176 Aseleben, Röblingen ist auf unbestimmte Zeit voll gesperrt aufgrund von Überflutung. Die Umleitung erfolgt über L175 Amsdorf, K2149 und die Bundesstraße 80. Oder über die L164 Erdeborn und die B 80.