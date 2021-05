Aktion für toten Biker

Von Frank Schedwill

Kelbra/MZ - Den Anblick wird Maria Hagedorn wohl nie mehr vergessen. Die 32-Jährige ist die Schwiegertochter von Andreas Hagedorn, dem Besitzer des Imbiss „Café 36 - Bikeroase“ nahe des Ortsausgangs von Kelbra in Richtung Kyffhäuser.

Am vorletzten Samstag gehörte sie zu den Ersthelfern nach einem schweren Unfall. Beim Versuch von der B 85 nach links auf den Parkplatz des Cafés abzubiegen, war gegen 14.15 Uhr ein Pkw mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidiert.

Gemeinsam mit anderen versuchte sie den schwer verletzten Biker zu retten, was nicht gelang. Der junge Mann, der aus Mansfeld-Südharz stammt, verstarb noch am Unfallort. Hagedorn geht das tragische Geschehen noch immer sehr nahe, sie sieht die schrecklichen Bilder vor sich. Wie das Motorrad des 26-Jährigen auf dem Parkplatz der „Bikeroase“ liegt und das kaputte Auto auf der Straße B 85 steht. Das Motorrad des 26-Jährigen war durch die enorme Wucht des Aufpralls rund 25 Meter weit auf den Parkplatz geschleudert worden. „Ich musste einfach etwas tun“, atmet Hagedorn tief durch.

Nach dem tragischen Geschehen hatte sie Kontakt mit der Freundin des Verunglückten. „Ich weiß deshalb, wie es nun nicht nur psychisch, sondern auch finanziell um sie steht“, sagt Hagedorn. „Das junge Paar hatte sich erst ein Haus gekauft, das dieses Jahr fertig werden sollte“, sagt sie. Hagedorn hat sich deshalb an die Gruppe „Super Moto Generation Harz“ gewandt, einen Zusammenschluss von Motorradfahrern, der 2013 von fünf Bikern gegründet wurde und mittlerweile 75 Mitglieder zählt. „Die kannten den Verunglückten auch“, sagt die 32-Jährige.

Seit dem Jahre 2015 gestalten sie einmal im Jahr ein großes Motorradtreffen mit bis zu 500 Teilnehmern aus ganz Deutschland. „Die waren sofort dabei und haben sich dann um den Spendenaufruf gekümmert“, sagt Hagedorn. Der ist im Netzwerk Instagram im Internet zu finden.

„Ein liebevoller netter Mensch ist um Lebens gekommen. Wir stehen in tiefster Trauer und unser Beileid richtet sich an die Hinterbliebenen von Flori.“ Seine Freundin müsse nun finanziell für alles alleine aufkommen. „Es muss jetzt einiges geklärt werden, in was viel Zeit und Geld fließen.“ Auch die Beerdigung des 26-Jährigen solle würdevoll gestaltet werden. Deshalb werde Geld gesammelt. „Jeder Cent hilft“, sagen die Biker.

Die Gruppe hat deshalb ein Konto beim Bezahldienst Paypal eingerichtet. Außerdem planen die Motorradfahrer eine Trauerausfahrt um von ihrem toten Freund Abschied zu nehmen.

Maria Hagedorn will im Café ihrer Familie eine Spendenbox aufstellen für Menschen, die kein Paypal-Konto haben. Die Box wird ab Samstag dort zu finden sein - direkt am Grillstand. „Vielleicht können wir den Angehörigen des jungen Mannes helfen“, sagt Hagedorn und hofft auf große Beteiligung.

Das Paypal-Konto für den getöteten Motorradfahrer ist unter https://www.paypal.com/pools/c/8zkwZfhpbf zu finden. Stichwort: #bikerforbiker