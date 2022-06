Adventsserie mit Gewinnspiel: Ein Blick ins Atelier der Töpfermeisterin in Molmerswende

Molmerswende/MZ - Eigentlich stellt Töpfermeisterin Silke Becker Keramikarbeiten in ihren Brennofen. Sie befüllte ihn aber auch schon einmal mit eher ungewöhnlichem Inhalt. Die 47-Jährige ließ darin die Weihnachtsstollen nach altem Familienrezept backen. „Das hat gut funktioniert“, freut sie sich noch heute über das gelungene Experiment in ihrer Werkstatt in Molmerswende.

Weihnachtsstollen aus dem Brennofen

Zuletzt ging Becker trotzdem auf Nummer sicher. Die acht Stollen, die sie vor wenigen Wochen aus fünf Kilogramm Mehl mit den bekannten Zutaten wie Rosinen, Mandeln und Zitronat zubereitete, wurden wie gewohnt in den Backofen in der Küche geschoben.

Zum ersten Mal übernahm Becker diese Aufgabe allein, die bisher hauptsächlich in den Händen ihrer Mutter lag: „Ich führe die Tradition jetzt fort.“ Für Beckers Mutter bleibt trotzdem noch genug zu tun: Sie serviert Kartoffelsalat und Würstchen, wenn sich die große Familie Heiligabend trifft. An den Feiertagen stellt sie für alle eine knusprige Ente auf den Festtagstisch.

Die Gedanken rund um die Advents- und Weihnachtszeit beschäftigen die Töpfermeisterin schon viele Monate vor dem eigentlichen Fest und nicht erst, wenn die Zeit der Stollenbäckerei gekommen ist. Diese Gedanken sind eng mit ihrer kreativen Tätigkeit verbunden. Meist im September beziehungsweise Oktober wird in der Werkstatt sichtbar, dass das Jahresende mit seinen Feiertagen naht.

Weihnachtliche Töpferkunst

Zum Gebrauchsgeschirr, welches Becker das ganze Jahr über in Serie fertigt, gesellen sich in den Regalen Kerzenleuchter mit winterlichen und weihnachtlichen Motiven, Glöckchen, kleine Engel oder Sterne als Anhänger. Um eine Resonanz auf ihre Arbeiten zu bekommen, muss die Töpfermeisterin nicht erst auf weit entfernte Märkte reisen. Die Reaktionen erfährt sie direkt vor Ort, wenn Besucher zu ihr in die Werkstatt oder auf den Kunsthof zu den Verkaufsausstellungen im Advent kommen, die sie gemeinsam mit ihrer Schwester, der Malerin Heike Wolff, organisiert.

Die beiden Frauen, die sich unterschiedlichen Genres widmen, sind sehr an der Arbeit der anderen interessiert. Sie stehen im Austausch und inspirieren sich gegenseitig. Daraus können gemeinsame Objekte entstehen. So ritzte Wolff beispielsweise Motive in einen Teller, den ihre Schwester zuvor auf der Töpferscheibe gedreht hatte.

Silke Becker (im Bild) und Heike Wolff setzen ihre Ideen getrennt in der Werkstatt beziehungsweise im Atelier in Molmerswende um. Über ihre gestalterischen Arbeiten stehen die beiden Frauen dennoch im regelmäßigen Austausch. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Wenn die Malerin in diesen Adventstagen in ihrem Atelier sitzt und zeichnet, dann steht immer ein Plätzchenteller in ihrer Nähe. „Ich brauche in dieser Zeit ganz einfach Weihnachtsgebäck zum Arbeiten“, erzählt die 54-Jährige mit einem Augenzwinkern. Um ausreichend Vorräte kümmerte sie sich selbst - aber nicht nur für sich allein. Hat ihre Schwester für den Stollen gesorgt, übernahm sie das Plätzchenbacken für die Familie. Zehn Kilogramm Mehl und zahlreiche Zutaten waren am Ende verarbeitet. Nicht nur Ausstechplätzchen lagen auf dem Blech, sondern auch Heidesandtaler, Vanillekipferl oder kleine nussige Köstlichkeiten aus Eierschaum kombiniert mit Mandeln.

Fertigung von Auftragsarbeiten in Molmerswende

In ihrem Atelier beschäftigt sich Wolff zurzeit mit zwei Auftragswerken, die noch vor Weihnachten fertig sein müssen. Sie dürfe die Trocknungszeit nicht vergessen, sagt sie mit Blick auf den Terminkalender. Einen guten Querschnitt ihrer Bilder, die sie in den zurückliegenden Wochen und Monaten gemalt hat, widerspiegelt ihr aktueller Jahreskalender. Die Reihenfolge seiner Motive ordnete sie „jahreszeitlich und farblich“.

Vorausschauend zeigt sich Wolff auch beim Geschenkkauf für ihre Lieben. Um Stress in der letzten Minute zu vermeiden, besorgt sie auf das Jahr verteilt die eine oder andere Kleinigkeit. Als Präsent, was sie sich quasi selbst bereitet, könnte ihr erstes Buchprojekt über die Rauhnächte, die mystische Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, gelten. Sie steuerte die Illustrationen für die Neuerscheinung bei.

Ihre Schwester hinterlässt in anderer Hinsicht zum geschriebenen Wort ihre Handschrift. Die Töpfermeisterin gestaltet die Trophäen für die Preisträger des wiederkehrenden Literaturwettbewerbes „Karoline von Humboldt“. Und das auch jetzt wieder für die bevorstehende Preisverleihung im neuen Jahr.

