900 Jahre Prämonstratenser-Orden: Putztag vorm großen Fest in Klosterrode

Klosterrode/MZ - „Das war eine große Putzaktion.“ Helma Helmbold schnauft jetzt noch durch. Insgesamt 16 Frauen putzten und wienerten im Klosterschloss in Klosterrode alles blitzblank. „Die Fenster strahlen wieder. Das Geschirr im Heimatmuseum glänzt. Alle Tischdecken und Deckchen sind frisch“, freut sie sich. „Die Frauen, die dem Schmutz im historischen Keller den Kampf angesagt hatten, haben im Anschluss verkündet: Wer in den Keller geht, der zieht die Schuhe aus.“ Helma Helmbold lacht: „Ich freue mich so, dass es wieder geklappt hat, dass wir gemeinsam im Klosterschloss geputzt haben. Natürlich sind hier und da noch ein paar Handgriffe nötig, aber alles soll doch schick aussehen am Tag des offenen Denkmals.“ Dann nämlich erwartet man im Klosterschloss eine Menge Besuch.

In diesem Jahr steht nicht nur das Klosterschloss, sondern seine ehemaligen Begründer im Rampenlicht. Vor 900 Jahren gründete sich der Orden der Prämonstratenser. Bis zur Reformationszeit waren die Prämonstratenser auch in Klosterrode aktiv. Somit ist der kleine Blankenheimer Ortsteil ein authentischer Geschichtsort. Am Samstag, 11. September, beginnt 10 Uhr, die besondere „Geburtstagsparty“ im Klosterschloss. Die Eröffnung findet mit einem ökumenischen Gottesdienst im Refektorium statt.

Anzahl der Gäste ist begrenzt

„Leider darf nur eine begrenzte Anzahl Personen teilnehmen“, so Helmbold. Im Anschluss haben geladene Gäste die Gelegenheit, Gespräche mit Fachleuten vom Zentrum für Mittelalterausstellungen (ZMA) rund um die 900 Jahre Prämonstratenser zu führen. Die ZMA-Leiterin und Leiterin der Magdeburger Museen, Gabriele Köster, habe bereits ihre Zusage erteilt. „Im Anschluss an den Gottesdienst wird Pater Ulrich vom Prämonstratenserkloster in Magdeburg die Ausstellung eröffnen. Darauf bin ich schon ganz gespannt“, so Helma Helmbold.

Am 12. September, dem Tag des offenen Denkmals ist das Klosterschloss in Klosterrode wie gewohnt von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Besonders hob sie hier hervor, dass der promovierte Historiker Sascha Bütow vom ZMA sich spontan entschlossen habe, zwei Vorträge zum Thema 900 Jahre Prämonstratenser-Orden zu halten. Der erste Vortrag sei für 11 Uhr und der zweite Vortrag für 14 Uhr angekündigt. Bütow besuchte bereits in Vorbereitung auf das Jubiläum mehrfach das Klosterschloss. Ob zum Tag des offenen Denkmals auch Führungen stattfinden können, werde man spontan festlegen. Je nachdem wie dann die Inzidenzzahlen aussehen. Aber auch die jüngere Geschichte stehe im Blickpunkt: Heimatforscher Horst Stübner geht darauf ein, dass vor 50 Jahren in Blankenheim die Kaufhalle eröffnet wurde.

›› Anmeldungen für den Eröffnungsgottesdienst unter 034659/60213