51 neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz gemeldet

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Am Freitag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Mansfeld-Südharz weitere 51 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis laut RKI bei 279,0. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden im Landkreis bis zum heutigen Tag laut RKI insgesamt 16.486 Fälle von Covid-19 registriert. 292 Personen sind bislang in MSH im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Wie an jedem anderen Werktag in der kommenden Woche auch, wird am Montag von 9 bis 15 Uhr wieder in der Mammuthalle geimpft. Zudem ist am Montag 9 bis 15 Uhr auch eine Impfung gegen das Coronavirus in der Malzscheune in Eisleben möglich.

Booster-Impfung drei Monate nach Zweitimpfung möglich

Impftermine für die Impfzentren können auf der Internetseite des Landkreises gebucht werden. Zudem steht auch eine Impfhotline zur Verfügung. Geimpft wird mit Moderna und Johnson & Johnson, den Impfstoff Biontech bekommen Personen unter 30 Jahre. Nach wie vor sind in allen drei Impfzentren Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Bei den Boosterimpfungen ist es wichtig zu wissen, wie lange die Zweitimpfung zurückliegt. Seit dieser Woche sind Boosterimpfungen nach drei Monaten möglich.

›› Impfhotline: 03464/5 35 19 69 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr) Internetseite des Landkreises: www.mansfeldsuedharz.de