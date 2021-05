34 neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz / Sieben-Tage-Inzidenz von 128,2

Manchmal lohnt ein Blick zurück, um Statistiken und Zahlen besser einordnen zu können. In diesem Fall muss man bis zum 30. November vergangenen Jahres zurückgehen, um einen niedrigeren Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis zu finden. Laut dem Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) beträgt die aktuelle Zahl derer, die sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben, 128,2. Wie gesagt, es ist der niedrigste Wert seit Monaten, zwischendurch schnellte die Inzidenz am 15. Januar gar auf 493,22 nach oben.



Die aktuell niedrigen Werte liegen vor allem daran, dass seit einigen Tagen die Zahl der Neuinfektionen am Tag keine Ausschläge nach oben verzeichnet, am Freitag sind 34 innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Damit summieren sich die Corona-Fälle im Landkreis insgesamt auf 3.792. Zum Vergleich: Am 30. November hatte diese Gesamtzahl noch bei 649 gelegen. 435 Menschen gelten laut LAV derzeit als aktiv Infiziert, 133 sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben - exakt 130 mehr als es noch am 30. November gewesen sind.

Mansfeld-Südharz mit einer Impfquote von 2,5 Prozent

Mit der Inzidenz von 128,2 hat sich der Landkreis mittlerweile ziemlich genau jener Inzidenz des gesamten Landes (128,26) angenähert. Lange Zeit hatte man zum Teil deutlich darüber gelegen. Mittlerweile ist die Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus im Landkreis auf 3.415 Erstimpfungen und 1.690 Zweitimpfungen angestiegen, teilte das LAV mit. Geht man von rund 135.000 Einwohnern im Kreis aus, ist dies eine Impfquote von 2,5 Prozent.

Der Landkreis weist unterdessen darauf hin, dass Patienten der Fieberambulanz in Wolferode (Kunstbergstraße 8a) an der Fieberambulanz, am Gemeindebüro oder in der Kunstbergstraße parken sollen. Das Parken in der Zufahrtsstraße zur Fieberambulanz müsse unterbleiben, um die Anfahrt für Anwohner und Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten. (mz)