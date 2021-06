Zwei Frauen bestehlen 81-jährige Rentnerin in Blankenburg

Blankenburg - Zwei bislang unbekannte Frauen entwendeten am Dienstag aus der Wohnung einer Rentnerin u. a. Bargeld und eine EC-Karte, mit der sie mehrere einhundert Euro von einem Geldautomaten abhoben. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand klingelten die unbekannten Frauen gegen 13 Uhr an der Wohnungstür der 81-jährigen Rentnerin in der Robert-Koldewey-Straße. Sie baten um eine Spende und betraten unvermittelt die Wohnung der Frau. Kurz darauf bat eine der unbekannten Frauen um ein Glas Wasser sowie ein Brötchen, sodass die Rentnerin mit der Unbekannten in die Küche ging und die zweite unbekannte Frau allein im Wohnzimmer verblieb. Nach dem die beiden unbekannten Frauen kurze Zeit später die Wohnung der 81-Jährigen verlassen hatten, stellte diese den Verlust ihres Sparbuches sowie mehreren einhundert Euro Bargeld und einer EC-Karte fest. Mit dieser wurden um 13.39 Uhr am Geldausgabeautomaten der Harzsparkasse in der Langen Straße mehrere einhundert Euro Bargeld abgehoben.

Die beiden gesuchten Frauen werden ca. 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Eine trug schulterlanges dunkles lockiges Haar. Die zweite Täterin trug schulterlanges dunkles Haar. Sie werden südländischen Typs beschrieben, wobei eine der beiden Frauen vermeintlich schwanger war.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und Spuren in der Wohnung gesichert. Die Polizei warnt vor dieser Masche und sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden gesuchten unbekannten Frauen geben können.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.