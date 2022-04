Wird Harzdorf Wienrode gerade von Rechtsextremisten unterwandert?

Wienrode - Sehen so Rechtsextremisten aus? Frauen in langen Kleidern und Röcken. Bärtige Männer in karierten Hemden und Zimmermannshosen. Als wären sie dem 19. Jahrhundert entsprungen. Zu sehen in einem Imagefilm auf der Website eines Vereins namens „Weda Elysia“. In Wienrode im Harz baut der Verein seit einigen Jahren die alte Dorfschänke zu einem Kulturzentrum um und sucht Familien, die sich dort ansiedeln, um im Einklang mit der Natur zu leben. Blühende Gärten, Brauchtum, eine harmonische Dorfgemeinschaft. So sieht „Weda Elysia“ sich selbst.