Es ist Winter und kalt draußen. Was kann da unternommen werden? Wie wär's mit Schlittschuhlaufen in einem wunderschönen Ambiente wie dem Harz. Wo ihr das machen könnt, erfahrt ihr hier.

Es ist Winter und kalt draußen. Die Kinder haben Ferien. Was kann da unternommen werden? Wie wär's mit Schlittschuhlaufen in einem wunderschönen Ambiente wie dem Harz.

Wernigerode - Wintersport im Harz heißt nicht automatisch Ski- oder Snowboardfahren. Ein Spaß für Groß und Klein ist es auch mit Schlitt- oder Gleitschuhen über das Eis zu fahren. Und für dieses Vergnügen gibt es im Harz zahlreiche Möglichkeiten.

1. Schierker Feuerstein Arena (Landkreis Harz)

Mitten in Schierke, einem Ortsteil von Wernigerode, am Fuße des Brockens, kommen freiluftbegeisterte Sportfreunde ganzjährig auf ihre Kosten. Im Sommer kann ihr hier unter anderem geklettert und Trampolin gesprungen werden. Im Winter verwandelt sich die Arena in eine Eisbahn.

Dann können hier sowohl Erwachsene als auch Kinder Schlittschuhfahren. Die Schlittschuhe können sowohl ausgeliehen als auch mitgebracht werden. Auch Gleitschuhe für Kinder stehen bereit.

In der Schierker Feuerstein Arena im Harz haben sowohl Kinder als auch Erwachsene Spaß auf Schlittschuhen oder auch Gleitschuhen. Das Eis wird regelmäßig erneuert. Foto: Stephanie Tantius

Wer lieber Eisstockschießen, eine beliebte Wintersportart, mag, kann auch das hier nach Anmeldung spielen. Weitere Highlights, die in der Schierker Feuerstein Arena erlebt werden können sind: die Eisdisco, Schlägerlaufen oder Eishockey. Ebenfalls beliebt ist die Schierker Feuerstein Arena für die Ausrichtung von Kindergeburtstagen.

Eintrittspreise der Schierker Feuerstein-Arena

Die Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 4 Euro. Eine Einzelkarte ermäßigt kostet 3 Euro. Eine Familienkarte, die zwei Erwachsene und zwei Kinder umfasst kostet 12 Euro.

Urlauber, die das Wernigerode-Ticket besitzen, zahlen 3,50 beziehungsweise 2,50 Euro. Eine Familiekarte kostet dann lediglich zehn Euro. Weitere Informationen zu den Preisen gibt es auf der Webseite unter: https://www.schierker-feuerstein-arena.de/eintrittspreise.

In der Schierker Feuerstein Arena gikt die 2G-Regel. Schüler brauchen ein negatives Test Ergebnis, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Foto: Stephanie Tantius

Öffnungszeiten in der Schierker Feuerstein Arena

Die Öffnungszeiten in den Ferien vom 21. Dezember bis 8. Januar sind wie folgt:

Montag: 10 bis 20 Uhr

Dienstag: 10 bis 20 Uhr

Mittwoch: 10 bis 20 Uhr

Donnerstag: 10 bis 18 Uhr, 18 bis 20 Uhr Schlägerläufer

Freitag: 10 bis 20 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

Sonn- und Feiertag: 10 bis 18 Uhr

Abweichungen oder gesonderte Öffnungszeiten sind möglich und unter: https://www.schierker-feuerstein-arena.de/oeffnungszeiten/ zu erfahren.

2. Frei-Eisbahn Bad Harzburg (Landkreis Goslar)

Die Frei-Eisbahn in Bad Harzburg bereichert auch in diesem Winter das Freizeit- und Sportangebot. Zwischen Sole-Therme mit Sauna-Erlebniswelt und Wohnmobil-Stellplatz heißt es auf ungefähr 1000 Quadratmetern im Winter wieder Bahn frei auf dem spiegelglatten Untergrund der Frei-Eisbahn.

Die Frei-Eisbahn in Bad Harzburg bereichert auch in diesem Winter das Freizeit- und Sportangebot. Hier haben Kinder und Erwachsene Spaß am Schlittschuhlaufen. Foto: Screenshot www.bad-harzburg.de

Besucher können hier auf schmalen Kufen bei fetziger Musik mehr oder weniger gelungene Kringel ins Eis zeichnen und viel Spaß haben. Die Eisbahn zwischen Wohnmobil-Stellplatz und Sole-Therme ist vom 19. November 2022 bis 19. Februar 2023 geöffnet.

Öffnungszeiten der Eisbahn in Bad Harzburg

Montag und Dienstag: Ruhetag

Mittwoch und Donnerstag: 12 bis 18 Uhr

Freitag: 12 Uhr bis 20 Uhr

Samstag: 10 Uhr bis 20 Uhr

Sonntag: 10 Uhr bis 18 Uhr

Feierertage wie Heilgabend: 10 Uhr bis 12 Uhr

26. Dezember: 12 Uhr bis 20 Uhr

Silvester: 10 Uhr bis 15 Uhr

Die Frei-Eisbahn in Bad Harzburg bereichert auch in diesem Winter das Freizeit- und Sportangebot. Zwischen Sole-Therme mit Sauna-Erlebniswelt und Wohnmobil-Stellplatz heißt es auf ungefähr 1000 Quadratmetern im Winter wieder Bahn frei auf dem spiegelglatten Untergrund der Frei-Eisbahn. Foto: Stephanie Tantius

Eintrittspreise in Bad Harzburg

Erwachsene 4,00 Euro

Kinder (bis 1,40 m Körpergröße) 3,00 Euro

1 Paar Schlittschuhe für 2 Stunden 3,00 Euro

Die Eisbahn ist ungefähr 200 m von der Tourist-Info (Nordhäuser Str. 4) entfernt. Parkmöglichkeiten gibt es am Parkplatz Baumwipfelpfad / Bergbahn (neben der Tankstelle) oder am Großparkplatz B4. Weitere Informationen finden die Besucher auf der Webseite: www.bad-harzburg.de.

3. Eisstadion in Braunlage (Landkreis Goslar)

Die witterungsunabhängige Sportanlage bietet auf einer Eisfläche von 60 mal 30 Metern (1800 Quadratmeter) ideale Bedingungen fürs Eislaufen inklusive Disco, Eishockeyspiele, Eisstockschießen und Setzbügeleisenschießen - eine Harzer Spezialdisziplin.

Die witterungsunabhängige Sportanlage bietet auf einer Eisfläche von 60 mal 30 Metern (1800 Quadratmeter) ideale Bedingungen fürs Eislaufen inklusive Disco, Eishockeyspiele, Eisstockschießen und Setzbügeleisenschießen - eine Harzer Spezialdisziplin. Foto: www.eisstadion-braunlage.de

Schlittschuhe in allen Größen können direkt vor Ort ausgeliehen werden und wessen Kufen nicht mehr einwandfrei über das Eis gleiten, der findet hier ebenfalls Hilfe. Auch das leibliche Wohl kommt im Eisstadion Braunlage garantiert nicht zu kurz, denn angeschlossen ist das Stadionrestaurant mit freiem Blick auf die Eisfläche.

Öffnungszeiten

Montag: geschlossen

Dienstag: 11 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Mittwoch: 11 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr und 20 bis 22 Uhr (Eisdisco)

Donnerstag: 11 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Freitag: 11 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr und 20 bis 22 Uhr (Eisdisco)

Sonntag: 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

In der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel gelten abweichende Öffnungszeiten. Weitere Infos auf der Webseite unter: https://www.eisstadion-braunlage.de/unsere-oeffnungszeiten.html

Eintrittspreise

Erwachsene: 5,0 Euro (ohne Gästekarte)

Kinder/Jugendliche bis 16 Jahren: 4,50 Euro

Familienkarte (2 Erwachsene/ 2 Kinder): 16 Euro (ohne Gästekarte)

Schlittschuhverleih pro Paar: 4,50 Euro

Weitere Informationen bezüglich der Preise findet der Besucher auf der Webseite: www.eisstadion-braunlage.de. Adresse: Eisstadion Braunlage, Harzburger Straße 28, 38700 Braunlage, Telefon: 05520 2191, [email protected]

4. Eislaufhalle Salztal Paradies in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen)

Die Eislaufhalle im Salztal Paradies in Bad Sachsa hat ganzjährig geöffnet, auch in den Sommermonaten. Ob Eistanz, Eisstock-Schießen, Eishockey oder Eis-Disco - die Eislaufhalle verspricht auf einer Eisfläche von 30 x 45 Metern (1350 Quadratmeter) viel Spaß. Schuhverleih und Equipment können vor Ort ausgeliehen werden.

Die Eislaufhalle im Salztal Paradies in Bad Sachsa hat ganzjährig geöffnet, auch in den Sommermonaten. Foto: www.salztal-paradies.de

Außerdem kann die Halle außerhalb der regulären Öffnungszeiten für Gruppen oder Eishockeyteams zum Training komplett gemietet werden.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Donnerstag: 16 bis 19 Uhr

Freitag: 14 bis 19 Uhr

Samstag: 12 bis 21 Uhr

Sonntag: 12 bis 18 Uhr

Eintrittspreise in Bad Sachsa

Erwachsene: 6,50 Euro

Kinder ab dem 4. Lebensjahr: 5,50 Euro

Familie bis vier Personen: 17,50 Euro

Adresse: Salztal Paradies, Talstraße 28, 37441 Bad Sachsa

Telefon: 05523/ 950 902. Weitere Infos sind auf der Webseite unter www.salztal-paradies.de.

5. Eissporthalle Salzgitter (Niedersachsen)

Die Eissporthalle in Salzgitter-Lebenstedt wurde 1978 eröffnet und hat eine den internationalen Standardmaßen entsprechende große Eisfläche von 30 x 60 Meter. Die Eislaufsaison beginnt alljährlich Ende September und endet Anfang April.

Neben den bewährten Angeboten wie Laufzeiten für Schulen, Vereine, Kindergärten und die Öffentlichkeit zählt auch die Super-Disco jeweils am 2. Freitag im Monat zu den regelmäßigen Veranstaltungen.

Die Eissporthalle in Salzgitter-Lebenstedt wurde 1978 eröffnet und hat eine den internationalen Standardmaßen entsprechende große Eisfläche von 30 x 60 Meter. Die Eislaufsaison beginnt alljährlich Ende September und endet Anfang April. Foto: www.eissporthalle-salzgitter.de

Als "Dauerbrenner" hat sich das Eisstockschießen erwiesen: Montags und freitags können ab 18.30 Uhr Firmen, Vereine oder private Gruppen diese gesellige Veranstaltung nutzen.

Öffnungszeiten

Mittwoch: 9 - 12 Uhr und 15 -17 Uhr

Donnerstag: 9 -12 Uhr und 15 -17 Uhr

Freitag: 9 -12 Uhr und 15 - 17 Uhr*

Samstag: 11 - 14 Uhr und 14.30 -17.30 Uhr

Sonntag: 11 - 14 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr

*An jedem zweiten Freitag des Monats Super-Disco von 19 bis 22 Uhr. An Feiertagen und in den Ferien gelten Sonderlaufzeiten.

Eintrittspreise

Einzelpreis (ab 3 Jahren): 5,0 Euro

Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder): 15,50 Euro

Schlittschuhverleih (Größen 26 bis 49): 4,0 Euro

Helmverleih: 2,0 Euro

Weitere Infos bezüglich der Preise gibt es auf der Homepage unter www.eissporthalle-salzgitter.de.

Adresse: Eissporthalle am Salzgittersee, Humboldtallee 50, 38228 Salzgitter, Telefon: 05341 8393860.

6. Natureisfläche in Hahnenklee

Wer die Kufen gern auf zwei Schlittschuhe verteilt, kann seine Pirouetten auf dem gefrorenen Teich mitten im Kurpark in Hahnenklee drehen oder ganz simpel – ohne Schlittschuhe – über die Natureisfläche rutschen.

Eisstockschießen und Eishockey garantieren Spaß pur. Eisstöcke und Hockeyschläger können kostenfrei in der Tourist-Information Hahnenklee ausgeliehen werden.

Hinweis: Das Betreten der Eisfläche erfolgt auf eigene Gefahr.

Dort erfahren Sie alles Notwendige und Wissenswerte für Ihren Aufenthalt im nördlichsten Mittelgebirge.