Auf einem Berg in Torfhaus (Landkreis Goslar) haben Kinder und Erwachsene bei optimalen Schneeverhältnissen viel Freude am Schlittenfahren.

Wernigerode - Die ersten Flocken sind im Harz bereits gefallen. Doch wo bekommen Urlauber, Einheimische und Touristen die passende Ausrüstung wie Schlitten, Ski und Snowboards her und worauf sollten sie beim Ausleihen der Ausrüstung achten.

Sportkoordinator Thomas Hedderich vom Skiverband Sachsen-Anhalt sagt, bevor sich jemand Ski ausleihen möchte, sollte er sich auf jeden Fall beraten lassen. Insbesondere bei Anfängern, die zum ersten Mal auf Ski stehen möchten, sei das wichtig. Diese Beratung tätigen die Skiverleihs im Harz auch immer.

Die wichtigen Parameter um den richtigen Ski auswählen zu können, seien die Größe und das Gewicht. Das müsse beim Ausleihen von Ski angegeben werden. Außerdem sei bei der Auswahl wichtig, wieviel Erfahrung der Sportler bereits habe und wofür er die Ski einsetzen möchte. Möchte er Abfahrten hinunterfahren oder ins Gelände gehen.

Sportkoordinator Thomas Hedderich vom Skiverband Sachsen-Anhalt berichtet, worauf beim Ausleihen von Skiausrüstung geachtet werden sollte. Foto: Ingolf Geßler

"Gerade beim Skilanglauf ist es wichtig, die richtige Skispannung zu haben", sagt Hedderich. Das bedeutet, der mittlere Bereich der Ski liegt beim Fahren nicht ganz auf dem Schnee. Daher werde immer nach dem Gewicht gefragt, erklärt er. Nur mit der richtigen Skispannung komme man im Gelände gut vorwärts. Auch gebe es Ski für präperierte und nicht präperierte Loipen. Für den Harz würde er eher Ski für präperierte Loipen empfehlen, so der 37-Jährige.

Möchte man Abfahrten hinunterfahren, spiele bei den Ski die Taillierung, also die Mittelbreite des Ski eine Rolle. Die Taillierung beeinflusst den Kurvenradius, der möglich ist, wenn der Ski auf der Kante gefahren wird. Zusammenfassend könne er einfach noch einmal betonen, sich beim Ausleihen der Ausrüstung beraten zu lassen, berichtet der Elbingeröder dieser Zeitung am Telefon.

Die richtige Pflege der Ski ist wichtig

Woran kann der Laie erkennen, ob die Ski oder das Snowboard noch nicht abgenutzt ist? "Die Ski- und Snowboardbeläge bestehen hauptsächlich aus Kunststoff", berichtet Thomas Hedderich. Der Belag habe eine ganz feine Struktur. Wenn diese unregelmäßig und grob sei, dann ist mit den Ski über Untergrund wie Steine gefahren worden. Das würde auch eine Laie erkennen, wenn er sich die Ski von unten anschaut. Das habe dann zur Folge, dass mit den Ski nicht mehr so gut gegleidet werden könne und der Sportler somit nur langsam vorwärts komme. "Ein Kratzer zu haben, ist schon in Ordnung", sagt der Sportkoordinator.

Es sei wichtig, dass die Ski gut gepflegt seien. Das würde man daran erkennen, dass der Belag mit Wachs angereichert ist und speckig glänzt. Der Wachs unter den Ski sei wichtig, denn dieser ist wasserabweisend und sorge ebenfalls dafür, dass die Ski gut über den Schnee gleiten können. "Wer seine Ski gut pflegt, könne ein Leben lang damit fahren", sagt Thomas Hedderich.

Wer sich eine Skirüstung ausleihe mit Ski, Schuhen und Stöcken könne so mit 30 Euro pro Tag rechnen. 50 Euro seien die Obergrenze, so der begeisterte Skilangläufer.

Hier finden Sie in den Landkreisen Goslar, Harz und Göttingen Möglichkeiten sich Ski auszuleihen.

Altenau/Torfhaus (Landkreis Goslar)

- Ski- und Rodelverleih Berger, Auf der Rose 9, Tel. 05328 980213, www.schneewittchen-harz.de

- Nordic Pro, Auf der Rose 17, Tel. 05328 911687, www.skadix-skiroller.de, Verleih von Langlauf-, Skating- und Classic Ski

- Skiverleih Torfhaus/Sonnenberg

Rüdiger Dieber, Markt 1, 38707 Altenau, Tel. 0171 2322926, www.skischule-torfhaus.de

Ein Schild "Skiverleih" und "Schlittenverleih" steht an der Rodelpiste "Brockenblick" in Torfhaus/Altenau im Harz. Das Foto stammt aus dem Jahr 2011. Foto: dpa/Dominique Leppin

Bad Harzburg (Landkreis Goslar)

- Schlittenverleih in der Tourist-Information, Nordhäuser Str. 4, 38667 Bad Harzburg, Tel. 05322 75335, info‎@‎bad-harzburg.de, www.bad-harzburg.de

Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen)

- Langlauf-Ski und Schlittenverleih: Zweirad Busche, Hauptstr. 18, 37431 Bad Lauterberg im Harz, Tel. 05524 3627, [email protected], www.zweirad-busche.de

Benneckenstein (Landkreis Harz)

- Skivermietung Rainer Just, Unterstadt, Alte Schule, 38877 Oberharz am Brocken (OT Benneckenstein), Tel./Fax 039457 40270 oder 0172-7842769, Rainer_Just‎@‎web.de, Öffnungszeiten täglich von 9 - 13 Uhr und 14 - 17.30 Uhr.

Blankenburg (Landkreis Harz)

- Harz-Sport Neudeck, Lange Str. 11, 38889 Blankenburg (Harz), Tel. 03944 980180

Ski-Set (Ski, Schuhe, Stöcke)

Kinder-Ski-Set

Snowboard-Set (Board, Schuhe) für Erwachsene und Kinder

Schuhe/Stöcke für Erwachsene und Kinder

Schlitten

Langlauf-Set (Ski, Stöcke) für Erwachsene und Kinder

Braunlage (Landkreis Goslar)

- Markus Bähr, Neue Straße 4, Tel. 05520 999734, Harzburger Straße 23, Tel. 05520 627, www.ski-baehr.de

Snowboards

Snowblades

Alpinski

Langlaufski

Schlitten

Carvingski

- Skiverleih Ewelt, Bismarckstraße 33, an der Skiwiese, Tel. 0178 5333731, www.skiverleih-braunlage.de

Öffnungszeiten: täglich 9 - 18 Uhr, zum Nachtlauf auf der Skiwiese von 20 - 22 Uhr (bei sicherer Schneelage)

Carving Ski inkl. Schuhe und Stöcke

Stöcke Carving Ski inkl. Schuhe und Stöcke für Kinder bis 10 Jahre

Snowboard inkl. Softboots

Kindersnowboard inkl. Softboots für Kinder bis 10 Jahre

Langlaufskiset Kinder

Langlaufskiset für Kinder bis 10 Jahre

Skihelme

Schlitten und Bobs

- Ski-Verleih Braunlage City (an der Skiwiese), Herzog-Johann-Albrecht-Straße 18, Tel. 0160 6655892, Im Hinterhof der Postagentur, www.ski-verleih-braunlage.de, Öffnungszeiten: Täglich 8-19 Uhr

Carving Abfahrtski für Erwachsene und Kinder inkl. Schuhe

Langlaufski für Erwachsene und Kinder inkl. Schuhe

Snowblades und Snowboards für Erwachsene und Kinder inkl. Schuhe

Schneeschuhe

Schlitten und Bobs

Skihelme und Skibrillen

Skiservice

Wintersportller sind auf der Skipiste unterwegs. Im Skigebiet am Wurmberg in Braunlage hat die Wintersportsaison im Dezember 2021 begonnen. Foto: picture alliance/dpa | Swen Pförtner

- Skiverleih "Am Hexenritt", Sabine Nüsse, Am Amtsweg 5, 38700 Braunlage Tel. 05520/999325, info‎@‎skiverleih-am-hexenritt.de www.skiverleih-am-hexenritt.de,

- Ski-, Snowboard-, Schlitten Verleih & Verkauf, Elbingeröder Str. 16, Tel. 05520 9994444, wurmberger‎@‎gmail.com, www.wurmberger.com, gegenüber der Tourist Info, großer Parkplatz

- Ski-, Snowboard-, Schlitten Verleih & Verkauf, Herzog-Wilhelm-Straße 43, Tel. 05520 9995544, wurmberger‎@‎gmail.com www.wurmberger.com, gegenüber HAPIMAG, großer Parkplatz

Carving-Ski inkl. Schuhe für Kinder und Erwachsene

Snowboards inkl. Schuhe

Langlaufski inkl. Schuhe

Schlitten

Skihelme

Ski und Snowboard Wintersteiger Fullservice Station

Verleih & Verkauf von Wintersportartikeln

- Skiverleih Braunlage, Hinrich Bothe, Am Amtsweg 6 (am Großparkplatz der Wurmbergseilbahn), 38700 Braunlage, Tel. 05520 923277, info‎@‎skiverleihbraunlage.de, www.skiverleihbraunlage.de

- Skischule Harz - Sport Pläschke, Am Brunnen 3, 38700 Braunlage, Tel. 05520 9998892, info‎@‎skischule-harz.de, www.my-skiverleih-harz.de, Öffnungszeiten (bei Liftbetrieb an der Rathauswiese ) Mo-Fr 9-13 und 15-18 Uhr, Sa und So 8.30-17 Uhr (in den Ferien verlängert) Reservierungen sind möglich

- Das Rodelhaus, Mittelstation 1, 38700 Braunlage, Tel. 05520 9993366, www.das-rodelhaus.de

Buntenbock (Landkreis Goslar)

- Skiverleih Buntenbock des Ski-Club Buntenbock v. 1907 e. V.

Am Brink 4 (ehem. Dorftreff), 38678 Clausthal-Zellerfeld OT Buntenbock, Ski Club Buntenbock Tel. 0178 1235639, Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Absprache

Hahnenklee (Landkreis Goslar)

Berghotel, An der Buchwiese 1, Tel. 05325 2505

Carving Ski

Ski-Langlauf

Snowboard

Schlittschuhe

Schlitten

- Snow-Fun, Hindenburgstraße 4, Tel. 0178 1803045

Carving Ski

Snowboard

Ski Langlauf

Schlitten

Schneeschuhe

- Sporttreffpunkt Hahnenklee, Rathausstr. 6, Tel. 05325 528145

Carving Ski

Ski Langlauf

Schlittschuhe

Schlitten

Hasselfelde (Landkreis Harz)

- Ski- und Schlittenverleih ist in der Touristinformation Hasselfelde möglich. Zur Verfügung stehen komplette Langlaufausrüstungen (Ski, Stöcke und Schuhe) zum Preis von 8 Euro/Tag (Ermäßigung bei längerer Ausleihe). Tourist-Information, Breite Straße 17, 38899 Hasselfelde, Tel. 039459 71369, Fax 039459 76055, hasselfelde‎@‎oberharzinfo.de

Hohegeiß (Landkreis Goslar)

- Sportgeschäft Schönekäs, Klippenstraße 3, Tel. 05583 809

Alpin Ski inkl. Stöcke

Skistiefel

Carving-Ski-Set

Big Foot-Set

Snowboard Funboard-Set

Langlauf-Ski inkl. Stöcke u. Schuhe

Schuhe

Kinderski (Ski, Stöcke, Schuhe)

Schlitten

Osterode (Landkreis Göttingen)

- Verleih von Skiern und Snowboards:

Intersport Stricker, Eisensteinstraße 13, 37520 Osterode am Harz, Tel. 05522 919194, info‎@‎intersport-stricker.de

St. Andreasberg (Landkreis Goslar)

- Rodelverleih: Bergsport Arena GmbH, Hinterstraße 3, Tel. 05582 8154, info‎@‎bergsport-arena.de, www.bergsport-arena.de, Tourist-Information St. Andreasberg, Am Kurpark 9, Tel. 05582 8033

- Skiverleih: Sport-Pläschke, Dr.-Willi-Bergmann-Straße 10, Tel. 05582 260, info‎@‎skischule-harz.de, www.my-skiverleih-harz.de

Carving-Set für Erwachsene und Kinder

Langlauf/ Skating Bigfoot

Snowbladset

Snowbard für Erwachsene und Kinder

Schneeschuhe

Schlitten

- Bergsport-Arena, Hinterstraße 3, Tel. 05582 8154, info‎@‎bergsport-arena.de, www.bergsport-arena.de

Langlauf-Ski-Set für Erwachsene und Kinder

Skating

Carving-Ski-Set für Erwachsene und Kinder

Snowboard-Set für Erwachsene und Jugendliche

- Sportklause: Matthias-Schmidt-Berg, Tel. u. Fax 05582 259, Abfahrtski-Verleih, Preise auf Anfrage

Schierke (Landkreis Harz)

- Ski-, Schlitten- und Schneeschuhverleih: Ausleihstation Riemenschneider, (Geschäft „Stöbereck“), Brockenstraße 14a, 38879 Schierke, Tel. 039455 409

In Schierke kann der Ski- und Schlittenverleih nicht verfehlt werden. Foto: Stephanie Tantius

- Ferienanlage „Zum Wildbach“, Barenberg 15f, 38879 Schierke, Tel. 039455 589970, www.zum-wildbach.de

Wildemann (Landkreis Goslar)

- Skiverleih und Rodelverleih:

Edda Monien, Im Spiegeltal 9, Tel. 05323 6297

Dort erfahren Sie alles Notwendige und Wissenswerte für Ihren Aufenthalt im nördlichsten Mittelgebirge.