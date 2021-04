Wer möchte Pate eines Sitzplatzes werden?

Eine Halle spannt sich am neuen Standort über die Kirchenteile.

Stiege - Unweit vom Albrechtshaus zwischen Stiege und Güntersberge stehen hinter einem Bauzaun die Reste der Holzkirche, am Stieger HSB-Bahnhof spannt sich eine riesige Halle über die Kirchen-Teile, die schon aus dem Wald ins Dorf transportiert wurden. Gut eingepackt sieht der Passant die Kirchturmspitze und den Glockenturm, im Inneren viele übereinander geschichtete Bohlen.

In Stiege spannt sich das Hallendach über die Teile des hölzernen Kirchenpuzzles. Schritt für Schritt soll hier die 1905 eingeweihte Kirche wieder auferstehen, der über die vergangenen Jahre von Vandalen einige Schäden zugefügt worden waren: Bänke und Türen zerstört, Dachrinnen und Abflussrohre demontiert, die Glocke gestohlen.

Rund 14 Tage Verzug hat der Umzug bereits, doch Vereinsmitglieder wie Handwerker geben sich gelassen. In drei Wochen soll am alten Standort nur noch der Waldboden daran erinnern, dass hier einst ein besonderes Gotteshaus stand. Um die 3.000 Bauteile werden dann bis September im Park am Rande von Stiege wieder zusammengesetzt. Einige Bohlen wirken ziemlich wettergegerbt, andere noch nicht wie über ein Jahrhundert alt. Damit dabei nichts schiefgeht, tragen alle abgebauten Holzstämme ein farbiges „Nummernschild“.

Die Stabkirche in Stiege wird immer weiter abgebaut.

Mit Schildern versehen werden künftig wohl auch alle Sitzplätze der Kirche. „Für die Umsetzung und zukünftige Wiedereröffnung unserer geliebten Stabkirche im Herzen von Stiege hat sich der Verein etwas ganz Besonderes für die Öffentlichkeit überlegt. Als große Spendenaktion möchten wir gerne Patenschaften für Sitzplätze im Gotteshaus anbieten“, heißt es in einem Flyer.

Am Montag hatten bereits 73 Spender ihr Messingschild reserviert. Insgesamt soll der Umzug der 11 Meter breiten und 23 Meter langen Kirche rund eine Million Euro kosten, allein 700.000 Euro davon fallen für Abbau, Transport und Wiederaufbau ins Gewicht. (mz/uk)