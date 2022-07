Vom Heizungsmonteur zum Eventmanager: „City“ hat das Leben von Maik Fye aus Thale verändert

Am 2. September spielt die legendäre Ostband ein letztes Konzert im Harz.

Thale/MZ - „Er hat damals alles auf die Beine gestellt wie ein echter Profi“, blickt Sänger Toni Krahl auf das erste Konzert zurück, dass Maik Fye für die Gruppe „City“ vor zehn Jahren in Thale organisierte. Zu dieser Zeit arbeitete der Thalenser noch als Fliesenverkäufer in Gernrode, nachdem er nach dem Schulabschluss an der Kollwitz-Schule zunächst eine Lehre zum Heizungs- und Lüftungsbauer absolviert hatte.