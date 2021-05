Verwaltung weist auf Kontaktbeschränkungen hin

Rund 3.300 Menschen haben am 11. und 12. Mai in den Impfzentren im Kreis ihre Erstimpfung und 145 ihre Zweitimpfung bekommen.

Quedlinburg - Seit mehr als fünf Tagen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Harz nun schon unter 150. Zuletzt betrug sie nach Angaben des Landkreises 133,14. Damit ist ab Freitag, 14. Mai, das Terminshopping möglich.

An allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Hochschulen, außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung ist auch wieder Unterricht in Form von Wechselunterricht zulässig - bis zum 22. Mai sind allerdings noch Pfingstferien -, und Kindertageseinrichtungen kehren in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück.

Unverändert gelten laut Landkreisverwaltung die Regelungen zu Kontaktbeschränkungen für private Treffen, die Schließung von Gastronomie und Unterbringung zu touristischen Zwecken, Einschränkungen von Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie die Ausgangsbeschränkungen.

Von Dienstag- bis Donnerstagmittag sind dem Gesundheitsamt 110 positive Corona-Testergebnisse gemeldet worden, 49 waren es bis Mittwoch, 61 bis Himmelfahrt. Die Neuinfektionen traten auf in Ballenstedt (3), Blankenburg (15), der Stadt Falkenstein/Harz (4), Halberstadt (38), Harzgerode (3), im Huy (1), in Ilsenburg (4), der Gemeinde Nordharz (3) der Stadt Oberharz am Brocken (4), Osterwieck (3), Quedlinburg (6), Thale (7), der Verbandsgemeinde Vorharz (8), in Wernigerode (8) und in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (3). Im Landkreis sind damit seit Ausbruch der Pandemie 8.364 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aktuell gibt es 703 Fälle an Covid-19-Erkrankungen. In Quarantäne befinden sich 128 Personen. Gemeldet wurden weitere Todesfälle: Drei Frauen und drei Männer, im Alter von 41 bis 86 Jahren, die positiv auf das Virus getestet wurden, sind verstorben. Die Zahl der im Kreis Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 steigt damit auf 262.

Am 11. und 12. Mai haben in den Impfzentren des Landkreises 3.271 Menschen ihre Erstimpfung und 145 ihre Zweitimpfung bekommen. Eine Änderung gebe es, so ein Landkreissprecher, bei der Verfahrensweise zur Ausstellung von Bescheinigungen für Genesene durch das Gesundheitsamt. „Ab sofort müssen keine Anträge mehr gestellt werden. Alle Betroffenen erhalten automatisch eine Bescheinigung durch das Gesundheitsamt“, sagt er. (mz)