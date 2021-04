Verschönerungsprojekt in Harzgerode: Die ganze Stadt am Schlossberg

Harzgerode - Die Umsetzung der Idee, die Mauer am Schlossberg mit Fotomotiven aus allen Ortschaften der Stadt zu gestalten, nimmt Fahrt auf. Der Ortschaftsrat in Harzgerode hat in seiner jüngsten Sitzung über das Aussehen seines Banners beraten. In Kürze soll es eine Zusammenkunft des Bürgervereins Unterharz, der die Trägerschaft für das Projekt übernommen hat, und aller Ortsbürgermeister ...

Die Umsetzung der Idee, die Mauer am Schlossberg mit Fotomotiven aus allen Ortschaften der Stadt zu gestalten, nimmt Fahrt auf. Der Ortschaftsrat in Harzgerode hat in seiner jüngsten Sitzung über das Aussehen seines Banners beraten. In Kürze soll es eine Zusammenkunft des Bürgervereins Unterharz, der die Trägerschaft für das Projekt übernommen hat, und aller Ortsbürgermeister geben.

Mit der Idee, die Mauer zu einem angrenzenden Betriebsgelände so zu gestalten, dass alle Ortschaften hier vertreten sind, hatten sich die Harzgeröder Eva-Maria und Friedhelm Linemann an Ortsbürgermeister Marcus Weise (CDU) gewandt. Dieser brachte den Vorschlag in den Ortschaftsrat ein, der ihn befürwortete; der Bürgerverein Unterharz nahm sich des Projektes an.

„Wir kümmern uns um alle Abstimmungen, die zu tätigen sind, aber auch um die geldliche Schiene“, sagte Else Langer (Bürgerverein Unterharz) in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. „Wir sammeln Spenden, so dass die Ortschaften finanziell nichts beitragen müssen.“

Mit dem Projekt sollen an den Mauerfeldern jeweils etwa 3,60 Meter breite und 2,50 Meter hohe stabile, witterungsfeste Werbebanner angebracht werden, die Motive aus den Ortschaften zeigen. „Jetzt geht es darum, dass der Ortschaftsrat gefragt ist, was für die Ortschaft Harzgerode aufgenommen werden soll“, sagte Else Langer und verwies darauf, dass zu Harzgerode auch Alexisbad, Mägdesprung und Silberhütte gehören.

Termin noch nicht festgelegt

Im Ergebnis von Vorgesprächen hatte Ortsbürgermeister Marcus Weise einen Vorschlag erarbeitet unter der Fragestellung, was ein Gast im Ort sehen und erleben kann. „Da fällt einem doch eine ganze Reihe von Dingen ein.“

Die St.-Marienkirche und das Rathaus sollten ebenso zu sehen sein wie die Albertine, dazu das Carlswerk Mägdesprung, der Waldhof Silberhütte und eine Doppelausfahrt der HSB in Alexisbad. Aus dem Rat kam der Vorschlag, auch den Obelisken in Mägdesprung mit aufzunehmen.

Laut Gestaltungsvorschlag könnten die Fotos auf dem Hintergrund eines Selketal-Motivs angeordnet und das Banner am oberen Rand mit der Stadtsilhouette, dem Namen des Ortes sowie dem Wappen versehen werden. Im Harzgeröder Ortschaftsrat fand dieser Vorschlag Zustimmung.

„Wir werden uns jetzt mit den Ortsbürgermeistern zusammensetzen und dies als Grundlayout-Vorlage vorschlagen und besprechen“, sagte Marcus Weise.

Bürgermeister Jürgen Bentzius (SPD) hinterfragte, wann die Banner fertig sein sollen. Er verwies darauf, dass zum Tag der Städtebauförderung am 21. Mai wieder ein Programm gestaltet werden soll und sich das Projekt hier gut einfügen würde. Else Langer wollte sich da noch nicht festlegen. „Wir müssen auch einen Bauantrag stellen, um das in den richtigen Rahmen zu bringen“, sagte sie. Möglich wäre auch eine Übergabe zum Tag des offenen Denkmals. (mz)