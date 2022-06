Tourismus im Landkreis Harz kann wieder durchstarten

Sinkende Inzidenz: Bundesnotbremse im Harz fällt. In Quedlinburg ist man startklar.

Bundesnotbremse im Harz fällt: Die Gastronomen und Hoteliers in Quedlinburg bereiten sich auf die Öffnung vor.

Quedlinburg - Die Gastronomen stellen Tische und Stühle raus, alles wird geputzt, jeder will bereit sein. Als letzter Landkreis in Sachsen-Anhalt setzt der Harz am Sonnabend, 29. Mai, die sogenannte Bundesnotbremse außer Kraft. Nun kann auch hier gestartet werden und der Kreis wieder hochfahren. Viele Gastronomen öffnen ihre Läden wieder.