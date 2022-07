Thalenser Teich tief im Dornröschenschlaf

Leere Whiskey- und Bowleflaschen, Pappbecher und Müll in Plastiktüten türmen sich in einem am Gondelteich abgestellten Einkaufswagen auf.

Thale - Wenn Wolfgang Knochenhauer am Gondelteich steht und vom Ufer aufs Wasser blickt, sieht er vor allem, was nicht mehr da ist. Vor Jahrzehnten, erinnert das Stadtratsmitglied (SPD), hätten im Sommer stets etliche Boote das Gewässer bevölkert, auf denen Thalenser und Gäste von außerhalb Erholung suchten. Die Stimme aus dem Lautsprecher, die die Besucher damals zur Landung am Steg gebeten habe, habe er noch genau im Ohr, berichtete Knochenhauer in der jüngsten Stadtratssitzung. „Das wurde alles nach und nach abgebaut“, fuhr der Sozialdemokrat fort, der vom Rednerpult aus nicht nur in Erinnerungen schwelgte, sondern in der Hauptsache einen Appell an den vor knapp zwei Wochen ins Amt gekommenen Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) richtete.