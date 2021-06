Täter haben es in Dingelstedt auf Zigaretten abgesehen

Dingelstedt - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag gewaltsam in einen Supermarkt in der Bahnchaussee eingebrochen, indem sie ein Fenstergitter und ein dahinterliegendes Fenster aufhebelten. In weiterer Folge entwendeten sie u. a. Zigaretten im Wert von ca. 8.000 Euro. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 16.000 Euro. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet und Spuren am Tatort gesichert.

Sachdienliche Hinweise zu Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen, die im Zusammenhang mit diesem Einbruchsdiebstahl stehen könnten, erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293. (mz)