Spezialisten bergen Fliegerbombe in Halberstadt

Halberstadt - Nichts ahnend hat sich ein 47 Jahre alter Mann aus Halberstadt am Samstagmorgen an die Arbeit gemacht, auf seinem Grundstück in der Hühnerbrücke ausgeschachtet - und dabei eine Bombe ausgebuddelt.

Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz mitteilte, habe es sich dabei um eine 50 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gehandelt. Nach dem Fund des über 70 Jahre alte Sprengkörpers wurden die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Polizeiinspektion Magdeburg angefordert.

Sie bargen die Fliegerbombe. Der Einsatz erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Harz, der Stadt Halberstadt, der Polizeiinspektion Magdeburg und dem Polizeirevier Harz. (mz)