Shopping ohne Maske - Noch überwiegt die Vorsicht

Quedlinburg/MZ - Endlich so richtig Luft holen beim Shopping in Quedlinburg. Für Wolfgang Siegert kommt das nicht in Frage. Er möchte beim Einkaufen nicht auf seine Maske verzichten. „Bei den hohen Inzidenzen ist das Risiko viel zu hoch, sich anzustecken“, sagt der Quedlinburger. Auch in den Geschäften der Innenstadt und in den Supermärkten ist die Maske noch weit verbreitet.