Seitenspiegel abgetreten und auf Motorhaube uriniert

Wernigerode/MZ - Bereits am 13. Juni verursachten ca. 100 Personen auf dem Gelände der Hochschule Harz in der Friedrichstraße durch Abspielen lauter Musik unzulässigen Lärm, sodass aufgrund eines Anrufes einer Anwohnerin die Beamten gegen 1.25 Uhr zum Einsatz kamen. Im Zuge der Ermittlungen bzgl. der Lärmverursacher verließen die Beamten den Funkstreifenwagen, wobei bislang Unbekannte die Gelegenheit nutzten, den rechten Seitenspiegel abzutreten bzw. gegen die Motorhaube zu urinieren. Der entstandene Schaden beträgt mehrere einhundert Euro. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und suchen Zeugen der Sachbeschädigung am Funkstreifenwagen.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.