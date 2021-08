Referees aus dem Landkreis Harz sind eingestuft

Quedlinburg/MZ - Fußballschiedsrichter aus dem Harz werden nicht nur in der Landes- oder Harzoberliga im Einsatz sein: Wie Christian Kliefoth, Mitglied im Schiedsrichterausschuss des Kreisfachverbandes (KFV) Harz, mitteilt, ist Miriam Schwermer weiterhin nicht nur ligahöchster Referee des Harzkreises, sondern auch im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt.

„Die 27-Jährige vom SV Grün-Weiß Rieder, die seit 2004 Schiedsrichterin ist und seit 2017 in der Frauen-Bundesliga pfeift, geht somit in ihre fünfte Saison in Deutschland höchster Frauenspielklasse.“ Bei den Herren wird sie erneut in der Oberliga des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) Spiele leiten.

Vierte Saison in der Regionallige für Tom Kohnert

Der 31-jährige Tim Kohnert vom FSV Askania Ballenstedt pfeift inzwischen seine vierte Regionalligasaison, er ist damit der höchsteingestufte Harzer Referee im Männerbereich. Als Assistent wurde der im Jahr 2007 ausgebildete Schiedsrichter vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum dritten Mal für die 3. Liga eingestuft, was in dieser Saison bereits zur Nominierung in der ersten DFB-Pokalrunde beim Spiel Greifswalder FC gegen FC Augsburg führte.

Sarah Hartmann, die für den FC Einheit Wernigerode aktiv ist, wird Spiele in der Frauen-Regionalliga und der Herren-Landesklasse leiten. Die 23-jährige aus Elbingerode, die 2014 ihren Schiedsrichter-Schein ablegte, ist damit dritthöchster Referee des KFV Fußball Harz.

Auf Sachsen-Anhalt höchster Fußballebene, der Herren-Verbandsliga, werden Tim Heyer vom VfB Germania Halberstadt, Robin Enkelmann vom SV 1890 Westerhausen, Nick Kahlert vom SV Olympia Schlanstedt und Alexander Kroll vom FC Einheit Wernigerode zum Einsatz kommen. In der Landesliga sind mit Friedrich Lorenz vom VfB Germania Halberstadt, Dirk Reider vom Nienhagener SV 1977 und David Kawitzke vom SV Eintracht 1911 Osterwieck drei Harzer eingestuft.

Auch in der Landesklasse gut besetzt

In der Landesklasse pfeifen neben Sarah Hartmann auch Markus Mende (SV Langenstein 1932), Roland Hiersemann (SV Blau-Weiß Schwanebeck) und Carsten Gacksch (SV Olympia Schlanstedt). Ebenso Begegnungen in der Landesklasse leiten Michael Eitz (SV Grün-Gelb 1919 Ströbeck), Oliver Backhaus (SV Olympia Schlanstedt), Jan Kriesche (SV Stahl Thale), Moritz Winter (FSV 1920 Sargstedt) und Robert Gnade (SV Olympia Schlanstedt) sowie Danilo Köhler (SV Stahl Thale), Jonas Pohl (SV Fortuna Dingelstedt) und Tobias Lange (FC Einheit Wernigerode).

„Erfreulich ist, dass mit den beiden Nachwuchsschiedsrichtern Moritz Winter und Jonas Pohl – beide sind erst seit 2015 Schiedsrichter - zwei Harzer Talente den Sprung in den Förderkader des Landes schafften“, teilte Christian Kliefoth weiter mit.

Uwe Biermann als Schiedsrichterbeobachter in der Regionallige nominiert

„Tolle Nachrichten“ gebe es auch bei den Harzer Schiedsrichterbeobachtern, so das Mitglied des Schiedsrichterausschusses weiter: Der für den Quedlinburger SV agierende Uwe Biermann wurde in die höchste Spielklasse des Nordostens, der Herren-Regionalliga nominiert. Gleichzeitig wurde der 44-Jährige, der auch Schiedsrichter-Lehrwart des Landes ist, auf nationale Ebene als Beobachter in der Frauen-Bundesliga und A-Junioren-Bundesliga eingestuft. Mit Sven Schweinefuß vom SV Grün-Weiß Rieder ist ein weiterer Harzer über Landesgrenzen in der Herren-Oberliga unterwegs.

Leistungstest stehen noch an

In der höchsten Spielklasse auf Kreisebene, der Harzoberliga, werden vorbehaltlich der noch ausstehenden Leistungstests 24 Sportfreunde und 2 Sportfreundinnen eingestuft. Dazu gehören Ronny Engelhardt (Quedlinburger SV), Christian Keune (SV Darlingerode/Drübeck), Steffen Köhler (SV Eilsdorf 1958), Florian Mummert (SV Langenstein 1932), Robert Pankow (Germania Wernigerode), Reinhold Reddig (SV 56 Timmenrode) und Rainer Schäl (SV Darlingerode/Drübeck). Weiterhin gehören dazu Detlef Schneider vom SV Blau-Weiß 90 Bad Suderode, Danilo Schrader (SV Grün-Weiß Hasselfelde), Norman Träger und Stephan Pohl, (beide SV Ermsleben), Lutz Siebert (SV Concordia 08 Harzgerode), Ingolf Richter (SG Dankerode), Meike Scholze und Mario Gawantka (beide Germania Wernigerode), Wolf Tilmann Hesselbach (TSV Zilly 1911), Frank Golla (Hessener SV 1928), Claudia Hecke (SV Germania Gernrode), Andreas Mauritz (SV Meteor Wegeleben) und Benjamin Appenroth vom SV Germania Gernrode. Ebenso gehören zu diesen Sportfreunden Maik Luca Gawantka und Henry Kruse (beide Germania Wernigerode), Stefan Röhse (FC Einheit Wernigerode), Bruno Gerloff (SV Stahl Thale), Jan Strzelecki ( FSV Grün-Weiß Ilsenburg) und Jason Steimecke (SV Germania Gernrode). Unterstützt werden die Sportfreunde im Harzkreis durch die Beobachter Heinz Möhwald (Germania Wernigerode), Viola Dietel (SC 1919 Heudeber) und Ulrich Leichsenring (SV Empor Dedeleben).

„Damit auch zukünftig die Harzer Schiedsrichterzunft qualitativ und quantitativ gut besetzt ist, sollten sich Interessenten für die am 3. September beginnende Schiedsrichterneuausbildung zeitnah anmelden“, so Kliefoth.

Anmeldungen sind bei Friedrich Lorenz, Telefon 01573/5 11 43 12 oder E-Mail sr.ausschuss.harz@gmail.com oder über den Verein möglich. Weitere Infos unter www.harzfussball.de.