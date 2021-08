Quad und Rüttelplatte vom Firmengelände in Rieder entwendet

Rieder/MZ - In der Nacht zum Donnerstag drangen bislang Unbekannte auf ein Firmengelände in der Ballenstedter Straße ein und entwendeten neben einer Rüttelplatte „Wacker Neuson“ und einem Grabenverdichter ein Quad „Yamaha“ aus einem zuvor gewaltsam geöffneten Baucontainer. Am Fahrzeug haben sich zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen HZ-V 891 befunden.

Sachdienliche Hinweis zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des Diebesgutes erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.